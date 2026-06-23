Der VfL Wolfsburg hat für die Mission Wiederaufstieg den nächsten namhaften Spieler verpflichtet. Vom Hamburger SV kommt Stürmer Robert Glatzel zum Fußball-Zweitligisten. Die Wolfsburger hatten zuvor bereits Innenverteidiger Hauke Wahl vom FC St. Pauli und Offensivspieler Fabian Reese von Hertha BSC geholt. Glatzel erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.
Wolfsburg holt auch Stürmer Glatzel
Der Stürmer soll bei der Mission Wiederaufstieg mit seinen Toren helfen. Er erhält einen Zweijahresvertrag.
Glatzel stürmt jetzt für den VfL
© AFP/SID/Ibrahim OT
„Schon in den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich großes Vertrauen gespürt Deshalb hatte ich von Beginn an ein gutes Gefühl für diesen Wechsel“, sagte der 32 Jahre alte Glatzel, der 2024 Torschützenkönig der 2. Liga gewesen war.
„Mit seiner Physis und seinem Torriecher, den er längst nicht nur in der 2. Bundesliga nachgewiesen hat, wird er unser Offensivspiel deutlich bereichern“, sagte VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler: „Darüber hinaus wird uns seine Erfahrung auf und neben dem Platz enorm helfen.“