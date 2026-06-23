Wolfsburg holt auch Stürmer Glatzel

SID 23.06.2026 • 18:14 Uhr Der Stürmer soll bei der Mission Wiederaufstieg mit seinen Toren helfen. Er erhält einen Zweijahresvertrag.

Der VfL Wolfsburg hat für die Mission Wiederaufstieg den nächsten namhaften Spieler verpflichtet. Vom Hamburger SV kommt Stürmer Robert Glatzel zum Fußball-Zweitligisten. Die Wolfsburger hatten zuvor bereits Innenverteidiger Hauke Wahl vom FC St. Pauli und Offensivspieler Fabian Reese von Hertha BSC geholt. Glatzel erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

„Schon in den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich großes Vertrauen gespürt Deshalb hatte ich von Beginn an ein gutes Gefühl für diesen Wechsel“, sagte der 32 Jahre alte Glatzel, der 2024 Torschützenkönig der 2. Liga gewesen war.