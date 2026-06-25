Wolfsburg verpflichtet Offensivspieler Besio

SID 25.06.2026 • 21:02 Uhr In der 3. Liga erwies sich Besio als äußerst treffsicher, nun soll er Wolfsburg zurück in die Bundesliga helfen.

Der VfL Wolfsburg baut weiter kräftig an seinem Kader für die Mission Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga. Wie der Zweitligist am Donnerstag bekannt gab, wechselt auch der 22 Jahre alte Offensivspieler Alessio Besio nach Niedersachsen. Dort erhält der Schweizer, der zuletzt als Leihgabe des SC Freiburg beim SC Verl unter dem neuen VfL-Trainer Tobias Strobl spielte, einen Vertrag bis 2030.

Besio sei „ein vielversprechender Flügelspieler mit großem Potenzial“, sagte Sportdirektor Pirmin Schwegler: „Mit seinen vielfältigen Qualitäten, die er zuletzt in Verl eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, wird er unsere Möglichkeiten im Offensivspiel zusätzlich erweitern.“