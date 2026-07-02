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Änderung bei der Sonntagskonferenz

Änderung bei der Sonntagskonferenz

Änderung bei der Sonntagskonferenz der 2. Bundesliga: In der kommenden Saison werden mehrere auch im Free-TV zu sehen sein.
Nürnberg und Fürth treffen in der 2. Liga aufeinander
Nürnberg und Fürth treffen in der 2. Liga aufeinander
© IMAGO/Zink
SID
Änderung bei der Sonntagskonferenz der 2. Bundesliga: In der kommenden Saison werden mehrere auch im Free-TV zu sehen sein.

RTL zeigt die erste Sonntagskonferenz der kommenden Saison in der 2. Fußball-Bundesliga live im Free-TV. Das gab der Sender am Donnerstag bekannt. Hintergrund ist die Übernahme von Sky Deutschland durch die RTL Group im Juni. Dadurch hatte der Sender sein Engagement im Bereich der Sportrechte weiter ausgebaut und sich die Übertragungsrechte für drei Sonntagskonferenzen gesichert.

In der ersten RTL-Sonntagskonferenz (9. August) feiert Aufsteiger Energie Cottbus nach zwölf Jahren seine Rückkehr in die 2. Bundesliga und trifft auf Hannover 96. Außerdem empfängt Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli die SpVgg Greuther Fürth und der 1. FC Nürnberg erwartet Dynamo Dresden.

Sky hält die Rechte an der 2. Bundesliga

Wie in den vergangenen Spielzeiten hatte sich Pay-TV-Sender Sky alle Rechte an der 2. Bundesliga gesichert und überträgt die 306 Spiele live. Das Topspiel am Samstagabend kann jedoch wie in der vergangenen Saison im Free-TV bei RTL bzw. Nitro verfolgt werden.

So überträgt RTL das Topspiel des Auftaktspieltags VfL Wolfsburg gegen 1. FC Kaiserslautern am 8. August (ab 20.30 Uhr). Das Eröffnungsspiel tags zuvor zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC wird hingegen von Sat.1 übertragen (ab 20.30 Uhr).

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