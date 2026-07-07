Absteiger St. Pauli holt Hrgota aus Fürth

Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli hat den Offensiv-Allrounder Branimir Hrgota vom Zweitliga-Konkurrenten SpVgg Greuther Fürth verpflichtet. Der 33 Jahre alte Schwede wechselt ablösefrei ans Millerntor. Über die Vertragsdauer machten die Hamburger keine Angaben.
Hrgota wechselt zu Ligakonkurrent
„Mit seiner Flexibilität erweitert er unsere Möglichkeiten im Offensivspiel deutlich“, sagte Sportchef Andreas Bornemann: „Dazu verfügt er über enorm viel Erfahrung und hat immer wieder nachgewiesen, dass er Verantwortung übernehmen und auch in wichtigen Spielen den Unterschied ausmachen kann.“ Trainer Marcel Rapp lobte: „Er war viele Jahre Kapitän und ist ein Leader, der sich auch für Defensivaufgaben nicht zu schade ist und weiß, worauf es in dieser Liga ankommt.“
Hrgota ist bereits seit 14 Jahren in Deutschland aktiv. 2012 wechselte er in die Fußball-Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach. Vier Jahre später ging es zu Eintracht Frankfurt und 2019 nach Fürth. Insgesamt absolvierte der Angreifer 355 Partien im deutschen Profifußball, 138 davon in der Bundesliga. Dabei erzielte er 87 Treffer und bereitete 48 weitere vor.