Absteiger St. Pauli holt Hrgota aus Fürth

SID 07.07.2026 • 18:28 Uhr Der Schwede wechselt ablösefrei zum Bundesliga-Absteiger St. Pauli. Über die Vertragsdauer gibt es noch keine Angaben.

Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli hat den Offensiv-Allrounder Branimir Hrgota vom Zweitliga-Konkurrenten SpVgg Greuther Fürth verpflichtet. Der 33 Jahre alte Schwede wechselt ablösefrei ans Millerntor. Über die Vertragsdauer machten die Hamburger keine Angaben.

„Mit seiner Flexibilität erweitert er unsere Möglichkeiten im Offensivspiel deutlich“, sagte Sportchef Andreas Bornemann: „Dazu verfügt er über enorm viel Erfahrung und hat immer wieder nachgewiesen, dass er Verantwortung übernehmen und auch in wichtigen Spielen den Unterschied ausmachen kann.“ Trainer Marcel Rapp lobte: „Er war viele Jahre Kapitän und ist ein Leader, der sich auch für Defensivaufgaben nicht zu schade ist und weiß, worauf es in dieser Liga ankommt.“