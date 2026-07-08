2. Liga: Bochum holt Neuzugang

SID 08.07.2026 • 17:40 Uhr Der VfL Bochum bedient sich bei einem Zweitliga-Absteiger. Der neue Mann soll offensive Kreativität mitbringen.

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat den Dänen Christian Rasmussen verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2030 ausgestattet.

Der 23-Jährige kommt nach dem Abstieg von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga ablösefrei. Bochum ist für den Offensivspieler die zweite Station in Deutschland, bis 2025 spielte er beim niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam.

Zoller lobt Bochum-Neuzugang

„Christian bringt ein hohes Tempo, einen ausgeprägten Zug zum Tor und eine große Entschlossenheit im letzten Drittel mit. Er sucht konsequent den Abschluss und verfügt über einen sehr guten Schuss, wodurch er jederzeit Torgefahr ausstrahlen kann“, sagte Lizenzfußball-Direktor Simon Zoller.