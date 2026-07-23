2. Bundesliga: Hertha-Profi verlängert

SID 23.07.2026 • 19:47 Uhr Winterneuzugang Josip Brekalo verlängert seinen Vertrag in der Hauptstadt. Dort wird er hoch gelobt.

Flügelspieler Josip Brekalo hat seinen Vertrag bei Hertha BSC bis 2028 verlängert. Das gab der Zweitligist am Donnerstag bekannt.

Der 28-Jährige war im vergangenen Winter vom spanischen Erstligisten Real Oviedo nach Berlin gewechselt, wo er in zwölf Einsätzen auf drei Tore und zwei Assists kam.

2. Bundesliga: Brekalo „direkt ein wichtiger Faktor“

„Josip hat sich seit seiner Ankunft in Berlin im Winter sofort sehr stark mit Hertha BSC identifiziert, war direkt ein wichtiger Faktor in unserem Spiel und in der Mannschaft“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber.

Zuvor war der 35-malige A-Nationalspieler Kroatiens bereits für den VfL Wolfsburg tätig und wurde 2017 mit dem VfB Stuttgart deutscher Zweitligameister.