BVB vermeldet Abgang

SID 09.07.2026 • 11:22 Uhr Entscheidung bei Borussia Dortmund: Youngster Cole Campbell verlässt den BVB und wechselt zu einem Aufsteiger.

Bundesliga-Neuling SV Elversberg hat Nachwuchsspieler Cole Campbell von Borussia Dortmund verpflichtet. Der Offensivspieler unterschrieb bei der SVE einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2030. Das gaben beide Klubs am Donnerstag bekannt.

Nach zwei Jahren ohne den großen Durchbruch beim BVB wechselte der US-Juniorennationalspieler vergangene Saison auf Leihbasis zur TSG Hoffenheim.

Dort musste er kurz nach seinem Wechsel eine Verletzungspause einlegen und kam nur auf fünf Einsätze. In Elversberg will der 20-Jährige im dritten Anlauf nun endgültig in der Bundesliga ankommen.

Campbell wechselt nach Elversberg

SVE-Sportdirektor Christian Weber freut sich auf einen „hochtalentierten Spieler“, der den Saarländern mit seinem „außergewöhnlichen Tempo und seinen Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins“ in der ersten Bundesliga-Saison weiterhelfen soll.