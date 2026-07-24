Er kommt aus England: Hertha stellt Neuzugang vor

SID 24.07.2026 • 16:34 Uhr Oluwaseun Adewumi soll die Hertha verstärken. Die Berliner leihen den österreichischen Offensivmann bis Saisonende aus.

Zweitligist Hertha BSC hat seinen ersten Neuzugang des Sommers verpflichtet.

Wie die Berliner am Freitag mitteilten, kommt der österreichische Offensivspieler Oluwaseun Adewumi (21) vom englischen Zweitligisten FC Burnley per Leihe bis zum Saisonende.