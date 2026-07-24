Er kommt aus England: Hertha stellt Neuzugang vor

Zweitligist Hertha BSC hat seinen ersten Neuzugang des Sommers verpflichtet.
Hertha stellt Neuzugang vor
Oluwaseun Adewumi soll die Hertha verstärken. Die Berliner leihen den österreichischen Offensivmann bis Saisonende aus.
Adewumi Oluwaseun soll die Hertha verstärken
© IMAGO/Photo News
Wie die Berliner am Freitag mitteilten, kommt der österreichische Offensivspieler Oluwaseun Adewumi (21) vom englischen Zweitligisten FC Burnley per Leihe bis zum Saisonende.
Hertha hatte bislang nur Spieler abgegeben. Unter anderem gingen Top-Talent Kennet Eichhorn zu Bayer Leverkusen, Kapitän Fabian Reese zu Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg und Stammtorwart Tjark Ernst zu Feyenoord Rotterdam.