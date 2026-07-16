Hertha-Keeper spielt künftig Champions League

Der ehemalige U21-Nationaltorhüter Tjark Ernst verlässt den Fußball-Zweitligisten Hertha BSC und spielt demnächst Champions League. Der 23-Jährige wechselt in die Eredivisie zu Feyenoord Rotterdam, unterschrieb einen Vertrag bis 2030 und erhielt die Rückennummer eins, wie der niederländische Vizemeister am Donnerstag mitteilte.
Hertha-Keeper macht Karriereschritt
Damit wird Ernst den deutschen Keeper Timon Wellenreuter beerben. Den bisherigen Kapitän von Feyenoord soll es laut Medienberichten zum VfL Wolfsburg ziehen.
Tjark Ernst wechselt nach Rotterdam
„Tjark hat in den vergangenen Jahren einen beeindruckenden Weg hingelegt und sich zum absoluten Stammtorwart bei uns entwickelt. Es macht uns einerseits sehr stolz, dass seine Leistungen in Blau-Weiß ihn nun auf die höchste Bühne im europäischen Fußball führen, anderseits fällt es uns aber auch sehr schwer, ihn ziehen zu lassen, sowohl sportlich als auch menschlich“, sagte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber.
Der gebürtige Stuttgarter war im Sommer 2022 aus der U19 des VfL Bochum zum Hauptstadtklub gekommen und in der Saison 2023/24 zum Stammtorhüter aufgestiegen.
Für die Hertha absolvierte Ernst 97 Pflichtspiele, mit der U21 wurde er im vergangenen Sommer Vizeeuropameister. Rotterdam habe „große Ambitionen, und das passt mir“, sagte Ernst: „Nach drei Jahren in der 2. Bundesliga fühle ich mich bereit für einen solchen Wechsel.“
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