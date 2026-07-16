Hertha-Keeper spielt künftig Champions League

SID 16.07.2026 • 11:32 Uhr Personalentscheidung bei Hertha BSC: Keeper Tjark Ernst verlässt den Zweitligisten und spielt in der kommenden Saison in der Königsklasse.

Der ehemalige U21-Nationaltorhüter Tjark Ernst verlässt den Fußball-Zweitligisten Hertha BSC und spielt demnächst Champions League. Der 23-Jährige wechselt in die Eredivisie zu Feyenoord Rotterdam, unterschrieb einen Vertrag bis 2030 und erhielt die Rückennummer eins, wie der niederländische Vizemeister am Donnerstag mitteilte.

Damit wird Ernst den deutschen Keeper Timon Wellenreuter beerben. Den bisherigen Kapitän von Feyenoord soll es laut Medienberichten zum VfL Wolfsburg ziehen.

Tjark Ernst wechselt nach Rotterdam

„Tjark hat in den vergangenen Jahren einen beeindruckenden Weg hingelegt und sich zum absoluten Stammtorwart bei uns entwickelt. Es macht uns einerseits sehr stolz, dass seine Leistungen in Blau-Weiß ihn nun auf die höchste Bühne im europäischen Fußball führen, anderseits fällt es uns aber auch sehr schwer, ihn ziehen zu lassen, sowohl sportlich als auch menschlich“, sagte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber.

Der gebürtige Stuttgarter war im Sommer 2022 aus der U19 des VfL Bochum zum Hauptstadtklub gekommen und in der Saison 2023/24 zum Stammtorhüter aufgestiegen.