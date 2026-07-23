Stammspieler Sergio Lopez verlässt den Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 und wechselt nach SID-Informationen in seine zweite Heimat zum spanischen Zweitligisten FC Granada. Der 27-Jährige erhält bei den Andalusiern einen Vertrag bis 2028. Der in Remscheid geborene Rechtsverteidiger war in seiner Jugend auch bei Real Madrid ausgebildet worden, 2024 war er vom FC Basel nach Darmstadt gewechselt.
Lopez wechselt von Darmstadt nach Granada
Der 27-Jährige erhält bei den Andalusiern nach SID-Informationen einen Vertrag bis 2028.
Sergio Lopez wechselt nach Granada
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Darmstadt hatte zuletzt in Christopher Lannert von Ligakonkurrent Arminia Bielefeld bereits einen neuen Rechtsverteidiger geholt.