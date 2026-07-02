Pyro-Einsatz: Dicke Geldstrafe für Wolfsburg

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 238.600 Euro belegt.
Dicke Geldstrafe für Wolfsburg
Der Wolfsburg wird mit einer empfindlichen Geldstrafe belegt. Fans der Niedersachsen hatten beim Abstiegs-Showdown am letzten Bundesliga-Spieltag kräftig gezündelt.
Wolfsburg zündete Pyrotechnik im Stadion am Millerntor
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Bis zu 79.500 Euro kann der Verein für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Das gab der DFB am Donnerstag bekannt.
Wolfsburger Pyro-Einsatz auf St. Pauli
Beim Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC St. Pauli am 16. Mai 2026 hatten Wolfsburger Fans nach DFB-Angaben rund 140 Bengalische Feuer, 26 Raketen, 16 Rauchtöpfe, vier Böller und einen Blinker gezündet. Die Partie musste in der 80. Minute kurzzeitig unterbrochen werden.
Der Verein stimmte dem Urteil des DFB-Sportgerichts zu, es ist damit rechtskräftig.
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