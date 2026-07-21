Randale in Dresden: DFB-Bundesgericht vertagt Entscheidung

SID 21.07.2026 • 18:33 Uhr Dynamo und der DFB-Kontrollausschuss erhalten bis 4. August Gelegenheit, ergänzend Stellung zu nehmen.

Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat eine Entscheidung im Fall Dynamo Dresden vertagt.

„Nach Abschluss der Beweisaufnahme erhalten Dynamo Dresden und der DFB-Kontrollausschuss bis zum 4. August Gelegenheit, ergänzend Stellung zu nehmen“, teilte Oskar Riedmeyer, der Vorsitzende des DFB-Bundesgerichts, im Anschluss an die mündliche Verhandlung am DFB-Campus in Frankfurt am Main mit.

Das Bundesgericht werde „dann am 6. August im schriftlichen Verfahren eine Entscheidung verkünden, die auch ein abschließendes Urteil sein kann“, hieß es am Dienstag weiter.

2. Bundesliga: Noch immer keine finale Entscheidung nach Skandal-Spiel

Zweitligist Dresden und der DFB-Kontrollausschuss hatten jeweils Berufung gegen das vorangegangene Urteil des DFB-Sportgerichts vom 5. Juni 2026 eingelegt.