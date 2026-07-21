Randale in Dresden: DFB-Bundesgericht vertagt Entscheidung

Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat eine Entscheidung im Fall Dynamo Dresden vertagt.
Entscheidung nach Skandal-Spiel vertagt
„Nach Abschluss der Beweisaufnahme erhalten Dynamo Dresden und der DFB-Kontrollausschuss bis zum 4. August Gelegenheit, ergänzend Stellung zu nehmen“, teilte Oskar Riedmeyer, der Vorsitzende des DFB-Bundesgerichts, im Anschluss an die mündliche Verhandlung am DFB-Campus in Frankfurt am Main mit.
Das Bundesgericht werde „dann am 6. August im schriftlichen Verfahren eine Entscheidung verkünden, die auch ein abschließendes Urteil sein kann“, hieß es am Dienstag weiter.
2. Bundesliga: Noch immer keine finale Entscheidung nach Skandal-Spiel
Zweitligist Dresden und der DFB-Kontrollausschuss hatten jeweils Berufung gegen das vorangegangene Urteil des DFB-Sportgerichts vom 5. Juni 2026 eingelegt.
Nach den skandalösen Ausschreitungen beim Heimspiel in der 2. Bundesliga am 4. April gegen Hertha BSC (0:1) war Dynamo vom Sportgericht wegen zweier Fälle eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger zu einer Geldstrafe in Höhe von 91.200 Euro sowie zu einem teilweisen Zuschauerausschluss für zwei Heimspiele verurteilt worden.