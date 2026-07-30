Terodde: Wolfsburg "Topfavorit" aufgrund "guter Transfers"

SID 30.07.2026 • 13:31 Uhr Laut des 38-Jährigen Simon Terodde sorgen Fabian Reese, Hauke Wahl und Robert Glatzel für "die nötige Garantie", um in der 2. Liga zu "funktionieren".

Zweitliga-Rekordtorschütze Simon Terodde (38) sieht den VfL Wolfsburg als „absoluten Topfavoriten“ für den direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga. Dies betonte der RTL/Sky-Experte während einer Presserunde der beiden Sender am Donnerstag. Als Hauptgrund nannte Terodde die gezielten Transfers des Bundesliga-Absteigers.

Die Zugänge Fabian Reese, Hauke Wahl und Robert Glatzel sorgen seiner Meinung nach für „die nötige Garantie“, um in der 2. Liga zu „funktionieren“. Stürmer Glatzel traut er sogar 20 Saisontore und die Torjägerkanone zu.

Wer verlässt den VfL noch vor Saisonbeginn?

Der VfL gab bisher mehr als 22 Millionen Euro für neue Spieler aus, während die anderen 17 Zweitligisten zusammengerechnet bei knapp 19 Millionen Euro liegen. In Wolfsburg habe man aber „halt die finanziellen Möglichkeiten“ und das Geld „gut eingesetzt“, so Terodde.

Dennoch müsse der Verein auch noch unzufriedene Spieler aus der vergangenen Saison verkaufen. „Es ist wünschenswert, dass sie relativ schnell den Verein verlassen, weil man eine neue Euphorie entwickeln will“, sagte der ehemalige Torjäger. „Und dann hast du immer noch Spieler da, die eigentlich den Verein verlassen wollen.“