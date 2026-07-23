Wolfsburg verpflichtet Bundesliga-Neuzugang

Fußball-Zweitligist VfL Wolfsburg hat Offensivspieler Muhammed Damar vom Bundesligisten TSG Hoffenheim verpflichtet.
Wolfsburg verpflichtet Neuzugang
Der Bundesliga-Absteiger sichert sich die Dienste von Muhammed Damar. Der Angreifer der TSG Hoffenheim unterschreibt langfristig.
Muhammed Damar wechselt von der TSG Hoffenheim zum VfL Wolfsburg
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Wie der Absteiger am Donnerstag mitteilte, erhält der 22-Jährige einen Vertrag bis 2031. In der abgelaufenen Saison kam Damar in 16 Pflichtspielen für die Kraichgauer auf eine Torvorlage.
Seit 2022 hatte der deutsche Junioren-Nationalspieler in Hoffenheim unter Vertrag gestanden. Zwischendurch war er an Hannover 96 und die SV Elversberg ausgeliehen gewesen.
Bei den Saarländern gelang ihm in der Spielzeit 2024/2025 mit neun Toren und sechs Assists in 31 Zweitligaspielen der Durchbruch.