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Wolfsburg verpflichtet Bundesliga-Neuzugang

Wolfsburg verpflichtet Neuzugang

Der Bundesliga-Absteiger sichert sich die Dienste von Muhammed Damar. Der Angreifer der TSG Hoffenheim unterschreibt langfristig.
Muhammed Damar wechselt von der TSG Hoffenheim zum VfL Wolfsburg
Muhammed Damar wechselt von der TSG Hoffenheim zum VfL Wolfsburg
© (picture alliance/foto2press)/SID/foto2press
SID
Der Bundesliga-Absteiger sichert sich die Dienste von Muhammed Damar. Der Angreifer der TSG Hoffenheim unterschreibt langfristig.

Fußball-Zweitligist VfL Wolfsburg hat Offensivspieler Muhammed Damar vom Bundesligisten TSG Hoffenheim verpflichtet.

Wie der Absteiger am Donnerstag mitteilte, erhält der 22-Jährige einen Vertrag bis 2031. In der abgelaufenen Saison kam Damar in 16 Pflichtspielen für die Kraichgauer auf eine Torvorlage.

Seit 2022 hatte der deutsche Junioren-Nationalspieler in Hoffenheim unter Vertrag gestanden. Zwischendurch war er an Hannover 96 und die SV Elversberg ausgeliehen gewesen.

Bei den Saarländern gelang ihm in der Spielzeit 2024/2025 mit neun Toren und sechs Assists in 31 Zweitligaspielen der Durchbruch.

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