Wolfsburg verpflichtet Bundesliga-Neuzugang

SID 23.07.2026 • 17:19 Uhr Der Bundesliga-Absteiger sichert sich die Dienste von Muhammed Damar. Der Angreifer der TSG Hoffenheim unterschreibt langfristig.

Wie der Absteiger am Donnerstag mitteilte, erhält der 22-Jährige einen Vertrag bis 2031. In der abgelaufenen Saison kam Damar in 16 Pflichtspielen für die Kraichgauer auf eine Torvorlage.

Seit 2022 hatte der deutsche Junioren-Nationalspieler in Hoffenheim unter Vertrag gestanden. Zwischendurch war er an Hannover 96 und die SV Elversberg ausgeliehen gewesen.