Zweitliga-Profi Lukas Boeder trauert um ungeborenes Kind

Lukas Boeder und seine Frau Helen trauern um ihr zweites gemeinsames Kind. Wie die Frau des Zweitliga-Profis von Dynamo Dresden via Instagram mitteilte, hat sie eine Fehlgeburt erlitten.
Schicksalsschlag für Dresdens Boeder
„Und manchmal läuft das Leben eben nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Die letzte Woche war ein Auf und Ab voller Emotionen. Auch wenn es mir unglaublich schwerfällt, versuche ich, positiv zu bleiben“, schrieb Helen Boeder in ihrem Beitrag, der mehrere Fotos des Paares beinhaltet. Auf einem Bild hält sie einen Schwangerschaftstest in der Hand.
Spielerfrau macht Fehlgeburt öffentlich: „Dieser Schmerz ist nicht zu beschreiben“
Die Frau des Dresdner Abwehrmannes meinte zwar, dass alles aus einem Grund geschehe, aber „trotzdem ist dieser Schmerz nicht zu beschreiben“.
Mit Blick auf ihr erstes Kind erklärte sie: „Wenn ich meine Tochter anschaue, tut es weh, weil ich weiß, wie wunderschön diese Reise ist und sie die beste große Schwester geworden wäre.“ Lukas und Helen Boeder sind seit 2022 verheiratet und bekamen im Dezember 2024 ihr erstes Kind.
Boeder, der seit 2024 bei Dynamo spielt, kommentierte die emotionalen Worte seiner Frau mit einer klaren Botschaft: „Gemeinsam schaffen wir alles.“ Das letzte Wort verfasste er dabei in Großbuchstaben und fügte ein rotes Herz-Emoji an.