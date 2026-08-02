2. Bundesliga heute: Braunschweig - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.08.2026 • 16:28 Uhr Eintracht Braunschweig empfängt heute den VfL Bochum 1848. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Eintracht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Freitag (14.08.2026, Anstoß 18:30 Uhr) steigt im Eintracht-Stadion das Duell zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfL Bochum 1848. Erstmals seit dem 17. Zweitliga-Spieltag der Saison 2016/17 geht der BTSV wieder als Spitzenreiter in eine Partie der 2. Bundesliga. Trainer Lars Kornetka ist dabei weiterhin in seiner Festung gefordert: Unter seiner Regie blieb Braunschweig in den ersten vier Heimspielen ungeschlagen (2 Siege, zwei Remis) – eine Serie, die zuletzt 2005/06 Michael Krüger gelang.

Braunschweig – Bochum LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Der direkte Vergleich der jüngsten Vergangenheit spricht allerdings für die Westfalen: Bochum gewann die letzten drei Zweitliga-Duelle mit Braunschweig – so viele Siege wie in den elf Begegnungen zuvor zusammen (1 Remis, sieben Niederlagen). Gleichwohl reist das Team von Uwe Rösler mit gemischten Gefühlen an: In der Vorsaison holte der VfL in der Fremde lediglich 15 Punkte, geteilter Negativwert der Liga, und verzeichnete nur drei Auswärtssiege. In ihren bislang 17 Zweitliga-Spielzeiten starteten die Bochumer zudem noch nie mit zwei Niederlagen – nach dem 0:1 bei Hertha BSC am 1. Spieltag droht nun erstmals dieses Szenario.

Offensive Zeichen: Urbich und Marie sorgen für Braunschweiger Aufwind

Braunschweig kommt mit Rückenwind: Der 6:1-Auftakterfolg in Magdeburg war der höchste Zweitliga-Sieg der Niedersachsen seit August 2016 und egalisierte zugleich den ligaweiten Rekord für den höchsten Startspielsieg. Debütant Jan Urbich traf dabei doppelt – das gelang im BTSV-Trikot zuletzt 2002 Sambo Choij bei seinem Debüt. Zudem glänzte Max Marie mit zwei Assists, nachdem er in seinen vorherigen 50 Zweitliga-Partien nur einmal aufgelegt hatte. Die jüngste Torflut steht im Kontrast zur Vorsaison, in der Braunschweig mit 36 Treffern noch die zweitschwächste Offensive stellte.

Bochum setzt auf Rösler und Neuzugang Ouro-Tagba

Beim VfL Bochum prägt seit dieser Saison der neue Cheftrainer Uwe Rösler das Geschehen. Vereinsboss und Ex-Keeper Andreas Luthe lobte kürzlich im Podcast „LEADERTALK“ Rösler als Coach, der „in der Sache unglaublich hart, dabei aber menschlich und respektvoll“ agiere – Eigenschaften, die nun gefragt sind. Unterstützung erhält Rösler durch Neuzugang Mansour Ouro-Tagba: Der 21-jährige Angreifer kam Anfang der Woche vom 1. FC Köln und unterschrieb bis 2030. Seine Flexibilität zwischen Mittelsturm und Außenbahn soll die Offensive beleben, in der zuletzt vor allem Philipp Hofmann – an vier der sechs Bochumer Treffer gegen Braunschweig in der Vorsaison direkt beteiligt – Akzente setzte.

Wird Eintracht Braunschweig gegen VfL Bochum 1848 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird EBS gegen BOC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen