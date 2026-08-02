2. Bundesliga heute: Braunschweig - Hertha LIVE im TV, Ticker & Stream

SPORT1 28.08.2026 • 15:30 Uhr Eintracht Braunschweig empfängt heute Hertha BSC. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Eintracht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Braunschweig empfängt in der 2. Bundesliga am Freitagabend (18:30 Uhr) Hertha BSC im Eintracht-Stadion. Es ist das 14. Pflichtspielduell beider Klubs seit 1991, in dem die Berliner exklusive Elfmeterschießen nur eine Niederlage hinnehmen mussten (8 Siege, vier Remis).

In Ligapartien blieb Hertha sogar zwölfmal in Serie ungeschlagen; die letzte Braunschweiger Heimpleite datiert aus dem Oktober 1991. An der Seitenlinie bei den Hausherren steht Lars Kornetka seit März in der Chefrolle. Auf der Gegenseite will Stefan Leitl seine Hauptstädter in der Spitzengruppe etablieren.

Braunschweig – Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Die „Alte Dame“ erwischte den besten Zweitliga-Start seit 2018/19 und peilt den dritten Sieg im dritten Spiel an – das gelang in dieser Klasse zuvor nur 1995/96 und 2010/11. Verstärkung gibt es auf der linken Abwehrseite: Mads Pedersen wechselte Anfang der Woche vom FC Augsburg nach Berlin und unterschrieb bis 2027. Verzichten muss Hertha hingegen auf Deyovaisio Zeefuik, der nach seiner Roten Karte am 2. Spieltag fehlt; ohne den Niederländer kassieren die Berliner im Schnitt 2,1 Gegentore, mit ihm lediglich 0,9. Offensiv sorgt Sebastian Grønning für Konstanz: Er traf an beiden bisherigen Spieltagen – als dritter Herthaner überhaupt in einer Zweitliga-Saison.

Braunschweig verlor zwar sein erstes Heimspiel gegen den VfL Bochum mit 0:1, zeigte dabei jedoch erneut den in dieser Saison deutlich gesteigerten Zug zum Tor: Mit durchschnittlich acht Abschlüssen pro Partie verdoppelte der BTSV seinen Vorjahreswert. Großen Anteil daran hat Max Marie, der im Pokal seinen ersten Doppelpack schnürte und in der Liga schon sieben Torschussvorlagen aus dem laufenden Spiel sammelte – Ligaspitzenwert. Dennoch droht den Niedersachsen zum dritten Mal in fünf Jahren ein Fehlstart mit zwei Heimpleiten in Serie.

Die Ausgangslage verbindet gegensätzliche Spielstile: Braunschweig kommt bislang auf 54,2 Prozent Ballbesitz und spielte ligaweit die drittmeisten Pässe, während Hertha mit nur 47,3 Prozent Ballbesitz agiert und die drittwenigsten Pässe verzeichnet. Trotz dieser Zahlen ließ Berlin mit lediglich fünf gegnerischen Schüssen aufs Tor die wenigsten Chancen aller Teams zu. Umgekehrt feuerten die Braunschweiger die geteilte Bestmarke von 16 Abschlüssen ab. Hertha punktete in zehn der vergangenen 13 Zweitliga-Auswärtsspiele (7 S/3 U) und gewann bereits den Saisonauftakt in Bochum; zwei Auswärtssiege zum Start gelangen den Hauptstädtern bislang überhaupt erst einmal – vor 31 Jahren.

Wird Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird EBS gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen