2. Bundesliga heute: Dresden - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 16.08.2026 • 10:30 Uhr Dynamo Dresden empfängt heute den SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn am Sonntag um 13:30 Uhr der Anpfiff im ausverkauften Rudolf-Harbig-Stadion ertönt, dürfen die Fans von Dynamo Dresden doch wieder in ihren geliebten K-Block: Der DFB hat den ursprünglich verhängten Teilausschluss kurzfristig ausgesetzt.

Damit kann Trainer Thomas Stamm im ersten Heimspiel der Saison auf die lautstarke Unterstützung der Kulisse zählen, wenn seine Mannschaft den SV Darmstadt 98 von Coach Florian Kohfeldt empfängt.

Dresden – Darmstadt LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Historisch betrachtet hatten die Sachsen gegen Darmstadt selten Grund zur Freude: In zehn Zweitliga-Duellen mit Darmstadt gelangen Dynamo nur zwei Siege (2U, 6N).

Beide Dreier fuhren die Schwarz-Gelben allerdings vor heimischem Publikum ein – zuletzt Ende Februar mit 3:1, als Vincent Vermeij per Doppelpack traf. Der Niederländer hat gegen die Lilien eine Trefferquote von einem Tor alle 40 Minuten und könnte erneut zu einer Figur des Spiels werden.

Dresden will Heimserie ausbauen, Darmstadt Negativlauf stoppen

Dynamo startet mit dem 0:3 in Nürnberg im Gepäck ins Spiel, der höchsten Zweitliga-Auftaktpleite der Klubhistorie. Nach drei Heimsiegen in Folge aus der Vorsaison winkt jedoch erstmals seit 2012 eine Serie von vier Heimdreiern am Stück.

Ganz anders die Situation bei den Lilien: Zehn Partien in Serie ohne Sieg (5U/5N) bedeuten die längste Durststrecke seit 2017, außerdem wartet Darmstadt auswärts seit elf Zweitliga-Spielen auf einen Erfolg – letztmals gelang das im November 2025 in Hannover.

Lemmer sucht das Tor, Darmstadt bleibt bei Standards gefährlich

Jakob Lemmer brannte am 1. Spieltag mit fünf Abschlüssen und einem xG-Wert von 0,88, blieb jedoch ohne Torerfolg – nur Hannovers Lars Gindorf verzeichnete ligaweit einen höheren „xG ohne Treffer“. Auf der Gegenseite baut Darmstadt auf seine Standardstärke: Bereits 13 Eckballtore seit Beginn der Vorsaison, darunter eines beim jüngsten Aufeinandertreffen mit Dresden, unterstreichen das.

Spannung versprechen zudem die ersten 15 Minuten: Darmstadt traf in der vergangenen Saison zwölfmal früh, während Dynamo in diesem Zeitraum ligaweit am häufigsten überwunden wurde. Beide Teams müssen zudem an der Zweikampfstärke arbeiten – mit jeweils 45 Prozent gewonnener Duelle markierten sie zum Auftakt den zweitschwächsten Wert der Liga.

Wird Dynamo Dresden gegen Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGD gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Dynamo Dresden gegen Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen