2. Bundesliga heute: Fürth - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 15.08.2026 • 10:00 Uhr Die SpVgg Greuther Fürth empfängt heute den 1. FC Nürnberg. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, dem 15.08.2026 um 13:00 Uhr, findet im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer die 272. Auflage des traditionsreichen Frankenderbys zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg statt.

In den vergangenen sechs Zweitliga-Vergleichen behielt Fürth nur einmal die Oberhand – beim 2:1-Heimsieg im Februar 2024. Seitdem blieb das Kleeblatt viermal in Folge ohne Erfolg gegen den Club (zwei Unentschieden, zwei Niederlagen). Fünf sieglose Partien nacheinander gegen Nürnberg hat das Kleeblatt in der eingleisigen 2. Liga noch nie erlebt.

Fürth – Nürnberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Der 1. FC Nürnberg reist mit einer Serie von sechs ungeschlagenen Zweitligaspielen (drei Siege, drei Unentschieden), die längste unter Trainer Miroslav Klose, an. Seit dem 30. Spieltag der Vorsaison holte im Unterhaus – exklusive Auf- und Absteiger – keine Mannschaft mehr Punkte als der Club (12).

Zum Saisonauftakt gelang zudem ein 3:0 gegen Dynamo Dresden – der höchste Start­sieg der Nürnberger Zweitliga­geschichte. Allerdings wartet der FCN seit 21 Auswärtsspielen auf einen Sieg und verlor in den letzten vier Spielzeiten stets das erste Ligaspiel in der Fremde. Fünf Niederlagen in Serie wären ein Negativrekord in der 2. Bundesliga.

Fürth peilt zweiten Heimsieg in Folge unter Vogel an

Greuther Fürth, das seit Januar von Heiko Vogel betreut wird, rettete sich in der Vorsaison durch einen 3:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf auf Rang 16. Ein Erfolg gegen Nürnberg wäre der erste Heimdreier in Serie unter Vogel. In den vergangenen drei Zweitliga-Spielrunden gewann das Kleeblatt jeweils sein erstes Heimspiel.

Beim 1:1 zum Auftakt gegen den FC St. Pauli absolvierte Fürth ligaweit die wenigsten Sprints (112) und verzeichnete mit 112,3 Kilometern die zweitgeringste Laufdistanz. Zudem kassierte die Mannschaft bereits wieder ein Gegentor nach einer Ecke, nachdem in der Vorsaison liga­höchst­wertige 13 Standardtreffer dieser Art eingeschlagen hatten.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGF gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen