2. Bundesliga heute: Hertha - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 15.08.2026 • 10:00 Uhr Hertha BSC empfängt heute den 1. FC Heidenheim 1846. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Olympiastadion Berlin. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Zum ersten Mal treffen Hertha BSC und der 1. FC Heidenheim 1846 in einem Zweitliga-Pflichtspiel aufeinander. Bislang standen sich beide Klubs ausschließlich dreimal im DFB-Pokal gegenüber, wobei die Berliner alle drei Partien für sich entscheiden konnten.

Die bisher letzte Partie datiert vom Oktober 2024, als die „Alte Dame“ in der zweiten Runde daheim mit 2:1 gewann. Für die Schwaben ist Berlin damit weiterhin ein schwieriges Pflaster: Nur gegen den VfL Wolfsburg (vier Niederlagen) und den FC Ingolstadt (sechs Niederlagen) kassierte der FCH ebenfalls vier Niederlagen in Serie zu Beginn seiner Pflichtspiel-Historie.

Hertha – Heidenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Hertha-Trainer Stefan Leitl kann mit einer positiven Bilanz in sein erstes direktes Duell als Berliner Coach gegen den FCH gehen: Nach fünf Auftaktniederlagen in Folge ist Hertha zum Saisonstart endlich wieder ein Sieg gelungen – ein Kunststück, das zuletzt in der Saison 2018/19 unter Pál Dárdai gelungen ist. Nun winkt erstmals seit jener Bundesligasaison ein Sechs-Punkte-Start.

Heidenheims Langzeitcoach Frank Schmidt reist dagegen mit einer wechselhaften, aber auffälligen Serie an. In den vergangenen vier Zweitliga-Spielzeiten legten die Brenzstädter stets im Wechsel zwei Siege (2022/23, 2024/25) oder zwei Niederlagen (2023/24, 2025/26) zum Auftakt hin. Nach dem jüngsten Erfolg gegen Osnabrück würde dieser Logik zufolge ein weiterer Sieg folgen.

Berlins Abwehrbollwerk trifft auf Heidenheims Offensivpower

Seit Beginn der vergangenen Saison hat Hertha 13 weiße Westen gesammelt – nur Schalke 04 (14) war in dieser Hinsicht besser. Auch der aktuelle Auftaktsieg ohne Gegentor knüpft an eine Berliner Tradition an, denn in der Saison 2018/19 blieb Hertha ebenfalls an den ersten beiden Spieltagen ohne Gegentor. Allerdings konnte die Leitl-Elf zuletzt offensiv nur bedingt überzeugen: Mit einem xG-Wert von 0,7 am ersten Spieltag hatte sie den niedrigsten Wert aller Zweitligisten.

Heidenheim kam dagegen auf starke 2,9 Expected Goals, gestattete aber auch 26 gegnerische Abschlüsse – ein Warnsignal, denn lediglich Energie Cottbus ließ mehr zu (27). Zwei Treffer nach Ecken unterstreichen zudem die Standardstärke des FCH, während Hertha in der vergangenen Saison zehn Gegentore nach Eckbällen hinnehmen musste – nur Fürth kassierte mehr.

Wird Hertha BSC gegen 1. FC Heidenheim 1846 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BSC gegen FCH im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen