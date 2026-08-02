2. Bundesliga heute: Kiel - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.08.2026 • 15:30 Uhr Holstein Kiel empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Freitag, 14. August 2026, empfängt Holstein Kiel den FC St. Pauli um 18:30 Uhr im heimischen Holstein-Stadion. Für die „Störche“ ist es das zwölfte Zweitliga-Duell seit dem Aufstieg 2017 – und bislang verlief diese Paarung alles andere als erfreulich: Kiel verlor die jüngsten fünf Pflichtspiele gegen die Kiezkicker allesamt.

Damit hat das Team von Trainer Tim Walter gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten in dieser Zeitspanne so viele Niederlagen kassiert wie gegen St. Pauli, insgesamt bereits neun.

Kiel – St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Auf der Gäste­bank sitzt mit Marcel Rapp ein Coach, der die Szenerie in Kiel bestens kennt. Von Oktober 2021 bis Februar 2026 betreute Rapp die Störche in 160 Pflichtspielen – Vereinsrekord im Profibereich – und führte sie 2024 sogar erstmals in die Bundesliga. Nun kommt er als Cheftrainer des FC St. Pauli zurück an seine alte Wirkungsstätte. In der 2. Liga wartet Rapp allerdings auf ein Erfolgserlebnis: Saisonübergreifend blieb sein Team zuletzt erstmals in sechs Zweitliga-Partien nacheinander sieglos (zwei Remis, vier Niederlagen).

Formkurven: Kiels Heimschwäche trifft auf Paulis lange Durststrecke

Beide Mannschaften teilten am 1. Spieltag die Punkte und verspielten dabei jeweils eine Führung: Kiel trennte sich 2:2 in Darmstadt, St. Pauli spielte 1:1 gegen Greuther Fürth. Für die Norddeutschen war es die erste aus der Hand gegebene Führung seit Januar, während die Hamburger mit nun elf Pflichtspielen ohne Sieg ihre längste Negativserie seit Anfang 2021 ausbauen. Hinzu kommt Kiels Heimbilanz aus der Vorsaison: Mit 22 Punkten war der Klub das drittschwächste Heimteam der Liga.

Statistik-Faktoren: Harres’ Torbeteiligungen und Paulis faire Spielweise

Besonderes Augenmerk liegt auf Kiels Offensivmann Phil Harres, der an sechs der letzten sieben Zweitliga-Tore seines Teams direkt beteiligt war (vier Treffer, zwei Vorlagen). Seit dem 29. Spieltag der Vorsaison kommt er auf acht Scorerpunkte in sieben Einsätzen – Ligabestwert in diesem Zeitraum. Bei St. Pauli feierte Branimir Hrgota ein starkes Debüt, als ihm gegen Fürth gleich ein Assist gelang; seit Saisonbeginn 2023/24 haben ligaweit nur Fabian Reese (13) und Baris Atik (12) mehr Vorlagen gesammelt. Auffällig ist zudem Paulis Disziplin: Mit lediglich vier Fouls am ersten Spieltag stellten die Hamburger den ligaweiten Bestwert, während Kiel mit 16 Vergehen zu den rustikaleren Teams zählte.

Wird Holstein Kiel gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KSV gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

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