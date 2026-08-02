2. Bundesliga heute: Lautern - KSC LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 15.08.2026 • 17:30 Uhr Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute den Karlsruher SC. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der 1. FC Kaiserslautern am heutigen Samstag (15.08.2026, Anstoß 20:30 Uhr) den Karlsruher SC im Fritz-Walter-Stadion empfängt, steht ein besonderes Kapitel des Südwest-Klassikers bevor.

Die Roten Teufel haben die letzten beiden Zweitliga-Duelle gegen die Badener gewonnen und im März mit einem 3:0 ihren höchsten Zweitliga-Sieg über den KSC gefeiert. Gelingt nun der dritte Erfolg in Serie, wäre dies der erste Dreierpack gegen Karlsruhe im deutschen Profifußball – eine historische Chance, die in der Pfalz natürlich registriert wird.

Lautern – KSC LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Trainer Torsten Lieberknecht kann sich derzeit auf eine eiserne Defensive verlassen. Drei Pflichtspiele ohne Gegentor bedeuten den aktuellen Ligahöchstwert und ein Vereinsrekord von vier „Weißen Westen“ in Serie ist in Reichweite.

Passend dazu meldeten die Pfälzer unter der Woche einen spektakulären Transfer: Alex Murphy kommt per Leihe von Newcastle United und bringt Premier-League-Erfahrung sowie Positionsflexibilität für Außen- und Innenverteidigung mit. Der 22-jährige Ire soll dabei helfen, das Spiel von hinten heraus ruhiger zu gestalten, wenn man bedenkt, dass es zum Auftakt nur acht eigene Abschlüsse und 37 Prozent Ballbesitz gab.

KSC mit starker Startbilanz, aber Auswärtsknäuel und späte Treffer als Trumpf

Karlsruhe reist mit einer bemerkenswerten Serie an: Dem Team, das nun von Maximilian Senft trainiert wird, gelang zum vierten Mal in Folge ein Sieg am 1. Spieltag. Zwei Auftakterfolge nacheinander hat der KSC in seiner Zweitliga-Historie allerdings erst dreimal geschafft.

Die Auswärtsbilanz trübt das Bild jedoch: Seit vier Auswärtsspielen in der Liga holte Karlsruhe nur einen Punkt und kassierte 35 Gegentore auf fremdem Platz in der Vorsaison. Trotzdem bleibt der KSC offensiv brandgefährlich, vor allem in den letzten 15 Minuten, in denen er in der Saison 2025/26 ligaweit die meisten Treffer (20) markierte und gleich zum Saisonstart erneut zuschlug.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCK gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream und bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen