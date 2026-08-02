2. Bundesliga heute live: Bochum - Hertha BSC im Free-TV, Livestream & Liveticker

SPORT1 07.08.2026 • 17:30 Uhr Start der 2. Bundesliga: Der VfL Bochum 1848 empfängt heute Hertha BSC. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Die 2. Bundesliga ist zurück – und meldet sich mit einem Kracher aus dem Sommerurlaub: Der VfL Bochum 1848 empfängt am Freitagabend (Anstoß 20:30 Uhr) Hertha BSC im Vonovia Ruhrstadion.

Die Statistik spricht im Vorfeld zunächst eine deutliche Sprache: Seit Bundesliga-Gründung feierten die Blau-Weißen 18 Siege in 28 Heim-Pflichtspielen gegen die Berliner (vier Remis, sechs Niederlagen) – nur gegen Eintracht Frankfurt gelangen noch mehr Heimerfolge. Zuletzt gewann Bochum unter Coach Uwe Rösler sogar zweimal in Serie vor eigener Kulisse, ebenso viele Dreier wie in den vorherigen elf Heimduellen zusammen. Dennoch mahnt die Erinnerung an die Saisonstarts: In vier der vergangenen fünf Zweitliga-Spielzeiten setzte es am ersten Spieltag eine Niederlage (ein Remis).

2. Bundesliga heute live: Bochum – Hertha im TV, Livestream, Ticker

TV : SAT.1, Sky

: SAT.1, Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Trainer Uwe Rösler, seit Oktober 2025 im Amt, hat in bisher 14 Zweitliga-Heimpartien nur zwei Niederlagen hinnehmen müssen (sieben Siege, fünf Remis) – ligaweit verlor seit seiner Heimpremiere lediglich Aufsteiger Schalke 04 seltener. Ein wichtiger Faktor: Keeper Timo Horn, der in der Vorsaison laut Expected-Goals-on-Target-Modell 10,8 Gegentore verhinderte und damit hinter Nürnbergs Jan Reichert ligaweit auf Rang zwei lag.

In vorderster Front baut Bochum erneut auf Philipp Hofmann, der mit 84 Zweitliga-Treffern der zweitbeste aktive Goalgetter hinter Wolfsburgs Robert Glatzel ist. 14 seiner 18 Scorerpunkte der Vorsaison sammelte Hofmann im eigenen Stadion – kein Spieler war in Heimspielen effektiver.

Hertha vor dem Neustart: Leitl vertraut auf Brekalo und Neuzugang Adewumi

Bei den Gästen reist Stefan Leitl mit einer Portion Zuversicht nach Bochum. Trotz des Abgangs von 13 Profis sprach der 48-Jährige vor der Abreise von einem „sehr, sehr guten“ Gefühl: Die Vorbereitung verlief nahezu verletzungsfrei, einzig Gustav Christensen fiel länger aus.

Neu-Kapitän ist Josip Brekalo, der künftig von Linus Gechter und Paul Seguin vertreten wird. Zudem soll der auf Leihbasis verpflichtete Oluwaseun Adewumi zunächst als Joker eingebunden werden. Nach Platz sieben in der Vorsaison formuliert Hertha für die neue Spielzeit einen einstelligen Rang als Ziel – wohl wissend, dass die Berliner ihre letzten drei Zweitliga-Auftakte allesamt verloren.

Auswärtsstärke, Pokal-Bühne und Unparteiischer Haslberger

Trotz des Umbruchs reist Hertha mit der Erinnerung an starke 28 Auswärtspunkte aus der vergangenen Saison an – nur Hannover 96 (33) und der SC Paderborn (29) waren in der Fremde besser. Die 1:6-Pleite am letzten Spieltag in Bielefeld bleibt allerdings Mahnung, zumal sie die höchste Zweitliga-Niederlage der Vereinsgeschichte bedeutete.

In gut zwei Wochen steht darüber hinaus das Pokal-Erstrundenmatch beim 1. FC Saarbrücken an, das von RTL live übertragen wird. Am heutigen Abend leitet Wolfgang Haslberger die Partie in Bochum – ein weiteres Detail, das beim ersten Kräftemessen der neuen Saison in den Blickpunkt rückt.

Wird VfL Bochum 1848 gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf SAT.1 zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BOC gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf SAT.1, kann das Spiel auch bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: VfL Bochum 1848 gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen