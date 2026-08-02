2. Bundesliga heute: Nürnberg - Dresden LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 09.08.2026 • 10:30 Uhr Der 1. FC Nürnberg empfängt heute die SG Dynamo Dresden. Der Anstoß ist um 13.30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag eröffnet der 1. FC Nürnberg um 13.30 Uhr im heimischen Max-Morlock-Stadion seine achte Zweitliga-Saison in Folge – so lange hielt sich zuletzt nur der Club gemeinsam mit Hannover 96 und dem Karlsruher SC ununterbrochen im Unterhaus.

Cheftrainer Miroslav Klose geht dabei in seine dritte Zweitliga-Spielzeit als FCN-Coach, mehr Partien auf einer Nürnberger Bank kann in der 2. Liga nur Robert Klauß vorweisen. Auf der Gegenseite steht mit Thomas Stamm ein relativ neuer Mann an der Linie, der Dynamo Dresden in der vergangenen Rückrunde zu neuem Leben erweckte. Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Jarno Wienefeld.

Nürnberg – Dresden LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Vier Auftaktniederlagen in Serie begleiten den 1. FC Nürnberg – eine längere Negativserie zum Saisonstart wies in den letzten Jahren nur der MSV Duisburg auf. Zudem verpasste der Traditionsverein seit dem Bundesliga-Abstieg 2019 durchweg die Top Sechs und landete zuletzt auf Rang neun. Im Sommer verließen zwar Leistungsträger wie das Innenverteidiger-Duo Fabio Gruber und Luka Lochoshvili den Verein, dennoch blickt der FCN optimistisch nach vorne.

Offensivstratege Julian Justvan kündigte im SPORT1-Interview an, „in allen Bereichen noch eine Schippe drauflegen“ zu wollen, um der Mannschaft mehr Konstanz zu verleihen – genau jene Eigenschaft, die dem Club in den Vorjahren oft gefehlt habe.

Dresden mit bester Rückrunden-Defensive

Die Gäste aus Sachsen reisen mit breiter Brust nach Franken: Mit 28 Zählern war Dynamo Dresden in der Saison 2025/26 das viertbeste Team der Rückrunde und stellte mit nur 19 Gegentoren die stabilste Defensive. Allerdings gelang aus den letzten sieben Auswärtsauftritten in der Liga lediglich ein Sieg – ausgerechnet beim 2:0 im April an gleicher Stelle.

Dynamo glänzt vor allem vor der Pause: 15 Halbzeitführungen und 32 Tore vor dem Seitenwechsel waren 2025/26 Ligaspitze, wenngleich 24 Punkte nach Führungen noch aus den Händen glitten. Goalgetter Vincent Vermeij, der seine Expected-Goals-Werte um stolze +5,0 übertraf und gegen Nürnberg bereits fünf Zweitliga-Treffer erzielt hat, bleibt dabei ein ständiger Gefahrenherd.

Duell der Effizienz: Zoma, Vermeij und Keeper Reichert im Blick

Bei den Franken ruhten die Hoffnungen in der Vorsaison vor allem auf Mohamed Ali Zoma, der mit 14 Treffern – allesamt ohne Elfmeter – nur von Can Uzun (16, 2023/24) und Marek Mintál (18, 2003/04; 15, 2008/09) in der FCN-Zweitligahistorie übertroffen wurde. Im Tor erwies sich Jan Reichert mit 11 verhinderten Gegentoren als bester Keeper der gesamten Liga und blieb ohne schweren Patzer – eine Statistik, die gegen Dynamos abschlussstarken Vermeij auf die Probe gestellt wird. Der Niederländer war 2025/26 der zweitbeste Overperformer der Liga (+5,0 xG) und peilt im Sturm der Dresdner weitere Bestmarken an.

Wird 1. FC Nürnberg gegen SG Dynamo Dresden heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCN gegen SGD im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1 verfolgen