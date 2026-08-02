2. Bundesliga heute: Osnabrück - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 15.08.2026 • 10:00 Uhr Osnabrück empfängt heute den 1. FC Magdeburg. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Stadion an der Stadion an der Bremer Brücke. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag, dem 15. August 2026, empfängt der VfL Osnabrück den 1. FC Magdeburg an der Bremer Brücke. Anstoß ist um 13 Uhr. Auf der Bank der Lila-Weißen steht seit dieser Saison Timo Schultz, während Petrik Sander die Magdeburger anleitet.

Für beide Teams ist es das zweite Spiel der neuen Zweitliga-Spielzeit. Sowohl Osnabrück als auch der FCM warten nach den Niederlagen zum Auftakt auf die ersten Punkte.

Osnabrück – Magdeburg LIVE im TV, Livestream und Ticker

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Die jüngste Bilanz der Duelle zwischen beiden Klubs spricht eine deutliche Sprache: Osnabrück gewann nur zwei der letzten zehn Pflichtspiele gegen den 1. FC Magdeburg (ein Unentschieden, sieben Niederlagen).

In den vergangenen sieben Begegnungen blieb der VfL sogar vollkommen ohne Sieg. Auffällig ist, dass es den Niedersachsen in neun dieser zehn Partien nicht gelang, die Null zu halten – ein statistischer Nachteil, den Schultz‘ Team heute durchbrechen will.

Atik glänzt als Vorbereiter, Zukowski trifft am laufenden Band

Magdeburg kann sich im Angriff einmal mehr auf Baris Atik verlassen. Kein Spieler lieferte im Jahr 2026 mehr Zweitliga-Assists als der quirlige Offensivspieler (acht). Zählt man die Vorsaison dazu, kommt Atik bereits auf zwölf Vorlagen und wurde seitdem nur von Fabian Reese (13) übertroffen. Im Abschluss sorgt zudem Mateusz Zukowski für Gefahr.

Mit 18 Treffern seit seinem Debüt im November 2025 liegt er in diesem Zeitraum an der Spitze der Liga. Osnabrück setzt auf Konrad Faber, der zuletzt beim 3:4 in Heidenheim erstmals zwei Vorlagen in einem Zweitligaspiel verbuchte, nachdem ihm in der Vorsaison für Dresden nur ein Assist gelungen war. Auf der anderen Seite fehlt Magdeburgs Herbert Bockhorn nach seiner Roten Karte zum Saisonauftakt.

Wird Osnabrück gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird OSN gegen FCM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Osnabrück gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen