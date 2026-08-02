2. Bundesliga heute: St. Pauli - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 09.08.2026 • 10:30 Uhr Der FC St. Pauli empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 13.30 Uhr im Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 9. August 2026, trifft der FC St. Pauli um 13.30 Uhr im Millerntor-Stadion auf die SpVgg Greuther Fürth. Beide Klubs gehören zu den Dauerbrennern der 2. Bundesliga: St. Pauli startet in seine 28., Fürth in seine 30. Spielzeit – Ligabestwerte.

Es ist bereits das 39. Zweitliga-Duell der beiden Klubs, nur Karlsruhe gegen Fürth gab es in der Historie häufiger (42-mal). Die jüngste Bilanz spricht für die Kiezkicker, die seit fünf Zweitliga-Partien gegen das Kleeblatt ungeschlagen sind (3 Siege, zwei Remis) und die letzten drei Heimspiele gegen die Franken allesamt gewannen.

St. Pauli – Fürth LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Bei den Hamburgern steht mit Marcel Rapp ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Er übernimmt ein Team, das nach zehn Pflichtspielen ohne Sieg (3 Unentschieden, sieben Niederlagen) aus der Bundesliga abgestiegen ist und mit 29 Treffern die schwächste Offensive der Vorsaison stellte. Derweil könnte Neuzugang Branimir Hrgota, zuvor in 229 Partien für Fürth an 101 Treffern beteiligt, gegen seinen Ex-Klub debütieren.

Fürth ohne Top-Torjäger Futkeu

Gästecoach Heiko Vogel muss die Lücke schließen, die Top-Torschütze Noel Futkeu hinterlässt. Der 19-Tore-Mann der Vorsaison (39 Prozent aller Fürther Treffer) wechselte im Sommer zu Eintracht Frankfurt. Mut macht den Franken ihre Serie von drei gewonnenen Zweitliga-Auftaktspielen – Vereinsrekord.

Allerdings wartet Fürth weiterhin auf den ersten Sieg in einem Auswärtsspiel zum Saisonstart (drei Remis, sechs Niederlagen). Gegen Bundesliga-Absteiger tun sich die Kleeblätter zuletzt schwer: Nur ein Sieg in den vergangenen acht Partien, jener allerdings unter Vogel gegen Rapps früheren Klub Holstein Kiel.

Schwächste Offensive trifft auf anfälligste Defensive

Die Partie bringt zwei Extreme zusammen: St. Pauli, mit nur 29 Treffern das offensiv schwächste Team der letzten Bundesliga-Saison, misst sich mit Fürth, das in der 2. Liga 2025/26 die meisten Gegentore (68) kassierte. Beide Vereine verbuchen aktuell drei Auftakterfolge in Serie – geteilter Ligahöchstwert mit dem Karlsruher SC – und blieben in den vergangenen Jahren zum Saisonstart ungeschlagen: St. Pauli seit 2016 in sieben Auftaktpartien (fünf Siege, zwei Remis), Fürth in den letzten drei. Geleitet wird das traditionsreiche Nord-Süd-Duell von FIFA-Schiedsrichter Harm Osmers.

Wird FC St. Pauli gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird STP gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC St. Pauli gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen