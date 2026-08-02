2. Bundesliga heute: St. Pauli - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 30.08.2026 • 10:30 Uhr Der FC St. Pauli empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Anstoß ist um 13:30 Uhr im Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der FC St. Pauli am Sonntag (Anstoß 13:30 Uhr) den 1. FC Kaiserslautern im Millerntor-Stadion empfängt, wartet das Team von Trainer Marcel Rapp weiterhin auf den ersten Dreier der neuen Zweitliga-Spielzeit. Zwei Remis zum Auftakt bedeuteten für die Kiezkicker den ersten sieglosen Start seit 2019/20, in beiden Partien wurde eine Führung verspielt. Vor dem Anpfiff wird ein besonderes Ritual zurückkehren: Die Fans stimmten in einer Klub-Umfrage für das Comeback der lange umstrittenen Hymne „Das Herz von St. Pauli“, die damit wieder kurz vor Spielbeginn erklingen soll.

St. Pauli – Lautern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Statistik liefert den Hamburgern reichlich Rückenwind: St. Pauli hat die vergangenen drei Zweitliga-Duelle mit den Roten Teufeln gewonnen und ging in den letzten elf Begegnungen nur einmal als Verlierer vom Platz – 1:2 in der Pfalz im August 2022. Am Millerntor datiert die jüngste Heimniederlage gegen den FCK sogar aus dem November 2014 (1:3). Insgesamt verlor Kaiserslautern in seiner Zweitliga-Historie gegen keinen Klub häufiger als gegen St. Pauli (zehnmal). Keeper Ben Voll könnte dabei erneut eine Schlüsselrolle spielen: Der 23-Jährige parierte bereits zehn Schüsse und vereitelte ligaweit die meisten Großchancen (drei).

Rapp wartet weiter auf ersten Sieg gegen Lieberknecht

Das Trainerduell birgt zusätzlichen Zündstoff: Marcel Rapp traf als Coach bislang fünfmal in der 2. Liga auf seinen Kollegen Torsten Lieberknecht – und blieb ohne Dreier (zwei Remis, drei Niederlagen). Die jüngsten beiden Aufeinandertreffen verlor Rapps damaliges Team Holstein Kiel 0:3 gegen Darmstadt 98 (2022/23) sowie 1:4 gegen den 1. FC Kaiserslautern (2025/26). Lieberknecht wiederum hat seinen aktuellen FCK saisonübergreifend seit vier Zweitliga-Partien ungeschlagen gehalten – gleichauf mit seiner längsten Serie in der Pfalz.

FCK defensiv stabil, Neuzugang Sauer soll Offensivflaute beenden

Kaiserslautern ist mit zwei torlosen Unentschieden in die Saison gestartet – ein Novum für die Pfälzer seit 1981/82. Während Torhüter Julian Krahl mit ligaweit zwölf Paraden glänzt und seine Mannschaft seit vier Spielen ohne Gegentreffer hält (Vereinsrekord im Unterhaus), wartet der FCK noch auf den ersten Saisontreffer und gab bislang die wenigsten Torschüsse aller Zweitligisten ab. Hoffnungsträger ist Leih-Neuzugang und slowakischer Nationalspieler Mario Sauer, der das offensive Zentrum beleben soll. Kapitän Marlon Ritter steht zudem vor seinem 150. Zweitliga-Einsatz – gegen St. Pauli kassierte er bislang fünf Niederlagen in sechs Partien. Abseits des Rasens beschäftigt den Traditionsklub weiterhin das DFB-Verfahren wegen der Pokal-Krawalle im Derby gegen Waldhof Mannheim; mögliche Sanktionen stehen noch aus.

Wird FC St. Pauli gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird STP gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC St. Pauli gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen