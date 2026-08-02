2. Bundesliga heute: Wolfsburg - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream Reese startet

SPORT1 08.08.2026 • 20:30 Uhr Der VfL Wolfsburg startet die Mission Wiederaufstieg in der zweiten Liga mit reichlich prominenten Namen in der ersten Elf. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Exakt 10.650 Tage nach seinem letzten Zweitliga-Auftritt kehrt der VfL Wolfsburg am Samstag (8. August 2026, 20:30 Uhr) im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern auf die Bühne des Unterhauses zurück. Damals, im Juni 1997, siegten die Niedersachsen 5:4 gegen den 1. FSV Mainz 05 und machten den Bundesliga-Aufstieg perfekt – nun soll der nächste Anlauf folgen.

Spielort ist die Volkswagen Arena, die Schiedsrichteransetzungen führt FIFA-Referee Florian Exner an.

Wolfsburg – Lautern LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Star-Neuzugänge in der VfL-Startelf

Der VfL startet das Projekt Wiederaufstieg mit reichlich Star-Power im neu zusammengestellten Kader. Besonders stechen dabei die Neuzugänge Fabian Reese (Hertha BSC) und Robert Glatzel (HSV) heraus, beide stehen auch direkt in der Startelf. Die Anfangsformationen im Überblick:

VfL Wolfsburg: Zielinski – Fischer, Wahl, Angely, Kumbedi – Vinicius Souza – Damar, Rexhbecaj – Hornby, Glatzel, Reese

Kaiserslautern: Krahl – Rasmussen, Gyamfi, Elvedi – Haas, Sahin, Kunze, Asta – Ritter, Skyttä, Berisha

Neustart unter Tobias Strobl

VfL-Trainer Tobias Strobl übernimmt eine Mannschaft, deren Aufsichtsratschef Sebastian Rudolph jüngst die Rolle als vermeintlicher „FC Bayern der 2. Liga“ zurückwies – trotz Transferausgaben von rund 23 Millionen Euro.

Wolfsburg war in der abgelaufenen Bundesliga-Saison das schwächste Heimteam (10 Punkte) und verursachte gleich 14 Elfmeter – so viele wie seit 1986 nur Hannover. Dennoch: In der 2. Liga ist der VfL seit 26 Heimspielen ungeschlagen (13 Siege, 13 Remis).

Kaiserslautern ohne Paul Joly und mit Lieberknechts besonderer Auftaktbilanz

Beim 1. FC Kaiserslautern fehlt Außenverteidiger Paul Joly wegen einer nachträglich wirksam gewordenen Sperre aus seiner Zeit bei AJ Auxerre. Torsten Lieberknecht bestreitet bereits sein 341. Zweitliga-Spiel als Trainer – nur Benno Möhlmann hat mehr. Allerdings verlor Lieberknecht seine letzten vier Zweitliga-Auftakte allesamt zu null.

Der FCK holte in der vergangenen Saison 16 Siege, doch alle sechs Auswärtsspiele bei Bundesliga-Absteigern gingen verloren (21 Gegentore). Offensiv blieb Naatan Skyttä in der Rückrunde 2025/26 hinter den Erwartungen (−3,9 xG-Differenz), nachdem er in der Hinserie noch überperformt hatte.

Direkter Vergleich und statistische Brisanz vor Schiedsrichter Florian Exner

Historisch gewann Wolfsburg nur eines der letzten sieben Pflichtduelle mit Kaiserslautern (vier Remis, zwei Niederlagen). Zu Hause allerdings ging lediglich eines von zwölf Aufeinandertreffen verloren – im Mai 2011 mit 1:2. Das letzte Heimspiel gegen den FCK datiert aus der Bundesliga-Saison 2011/12 und endete 1:0 für die „Wölfe“. Kaiserslautern ist seinerseits der einzige Klub, der seit 2023/24 sämtliche sechs Zweitliga-Gastspiele bei Absteigern aus dem Oberhaus verlor.

Mit Florian Exner ist ein erfahrener Unparteiischer an der Pfeife, wenn der Ball am Samstagabend in der Volkswagen Arena rollt.

Wird VfL Wolfsburg gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird WOB gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream und bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Wolfsburg gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1.Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.