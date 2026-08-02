2. Bundesliga: Lange Pause für Cottbus-Angreifer

Fußball-Zweitligist Energie Cottbus muss langfristig ohne seinen Angreifer Erik Engelhardt auskommen. Wie der Klub am Freitag mitteilte, hat sich der 28-Jährige im Training am Donnerstagmittag eine Verletzung am Kreuzband sowie am Meniskus zugezogen. Energie spricht von einer Ausfallzeit von „vielen Monaten“.
Lange Pause für Cottbus-Angreifer
Nach dem gelungenen Start in die 2. Liga muss Energie Cottbus eine Hiobsbotschaft verkraften. Angreifer Erik Engelhardt fällt lange aus.
Erik Engelhardt hat sich schwer verletzt
© picture-alliance/Fotostand/SID/Weiland
Engelhardt war im Training nach einem Zweikampf weggerutscht und hatte sich anschließend das linke Knie verdreht.
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Wollitz: „Ein ganz schlimmes Gefühl ist das“
„Ich stand beim Training praktisch direkt daneben und habe es sogar knacken gehört. Ich sage ehrlich, mir wurde dabei sofort anders“, sagte Trainer Claus-Dieter Wollitz: „Ein ganz schlimmes Gefühl ist das, furchtbar! Klar ist, dass er sehr lange ausfallen wird. Damit müssen wir nun umgehen und auf diese Situation reagieren.“
Engelhardt hatte für Energie in der Aufstiegssaison 22 Treffer in 38 Drittliga-Spielen erzielt.