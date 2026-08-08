Heidenheim gewinnt Sieben-Tore-Spektakel!

SID 08.08.2026 • 14:58 Uhr Fünf Tore fallen in der ersten Halbzeit in Heidenheim - dann wird es etwas ruhiger. Am Ende jubelt das Team von der Ostalb.

Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim findet sich in der 2. Liga sofort wieder zurecht. Der FCH gewann sein turbulentes Auftaktspiel gegen den Aufsteiger VfL Osnabrück am Samstag mit 4:3 (3:2) und sortierte sich wie gewünscht gleich oben in der Tabelle ein.

Für Frank Schmidt, der in seine 20. Saison als FCH-Trainer geht, begann das Spiel traumhaft. Budu Siwsiwadse (10.) erzielte früh das 1:0 und dann auch umgehend das 2:0 (15.) – aber sein zweites Tor wurde wegen einer Abseitsposition zurückgenommen.

Fünf Tore in Halbzeit eins

Das eröffnete den Gästen die Chance, mit einer einzigen Aktion zurück ins Spiel zu finden: Niklas Wiemann verlängerte eine Hereingabe mit dem Kopf zum Ausgleich (23.). Sechs Minuten später aber schlug Marcel Costly (29.) wieder für Heidenheim zurück – und David Kopacz konterte sofort mit einem Traumschuss (34.).