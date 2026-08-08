Schlimmer hätten diese 45 Zweitliga-Minuten kaum laufen können

Moritz Pleßmann 08.08.2026 • 14:05 Uhr Der 1. FC Magdeburg erlebt zum Auftakt der 2. Bundesliga eine erste Halbzeit zum Vergessen. Gegen Eintracht Braunschweig kommt der Ost-Klub gehörig unter die Räder.

Schlechter hätte der Start in die neue Zweitliga-Saison für den 1. FC Magdeburg nicht laufen können! Zur Pause lag die Mannschaft von Petrik Sander gegen Eintracht Braunschweig nicht nur mit 0:4 hinten, sondern musste seit der 32. Minute auch noch in Unterzahl agieren.

Rechtsverteidiger Herbert Bockhorn sprang der Ball im Mittelfeld vom Fuß, beim Versuch ihn zurückzuerobern erwischte er Gegenspieler Fabio di Michele Sánchez mit hoher Intensität auf Höhe des Knöchels. Schiedsrichter Felix Prigan zückte sofort die Rote Karte.

Die Wiederholung zeigte, dass Bockhorn zunächst leicht den Ball spielte und erst dann seinen Gegenspieler unglücklich traf. Der Platzverweis wurde anschließend vom VAR überprüft, die Entscheidung blieb jedoch bestehen.

Horror-Start für Magdeburg

Besonders bitter für die Gastgeber: Zum Zeitpunkt der Roten Karte führte Braunschweig bereits mit 3:0. Innerhalb von nur elf Minuten hatte Aaron Opoku die Löwen zunächst in Führung (15.) gebracht, ehe Neuzugang Jan Urbich mit einem Doppelpack (21./26.) die Weichen früh auf Sieg stellte.