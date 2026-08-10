2. Bundesliga: Bochum holt Köln-Stürmer

Kurz nach dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga hat der VfL Bochum den jungen Angreifer Mansour Ouro-Tagba verpflichtet. Wie der VfL am Montag mitteilte, unterschrieb der 21-Jährige einen Vertrag bis 2030. Ouro-Tagba kommt vom 1. FC Köln, über die Höhe der Ablösesumme haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.
Bochum verpflichtet Köln-Stürmer
Der junge Stürmer Mansour Ouro-Tagba spielte in der vergangenen Saison für den VfB Stuttgart II. Nun schnappt Bochum zu.
Mansour Ouro-Tagba wehchselt nach Bochum
© IMAGO/Andy Bünning
„Mansour ist ein Angreifer, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist. Sei es als wuchtiger Spieler im Zentrum oder mit Tempo über außen. Er hat sich bereits in jungen Jahren im Männerfußball behauptet, nun begleiten wir seine weiteren Entwicklungsschritte“, sagte Simon Zoller, Direktor Lizenzfußball beim VfL.
Bochum hat neuen Stürmer
Ouro-Tagba wurde in New York geboren und wuchs in München auf. Dort durchlief er bei 1860 München alle Jugendmannschaften und gab für die Löwen auch sein Profidebüt. In der vergangenen Saison war der Nationalspieler Togos (vier Spiele) an die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart in die 3. Liga ausgeliehen. Dort erzielte er in 31 Spielen neun Tore und bereitete drei weitere vor.