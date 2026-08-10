2. Bundesliga: Bochum holt Köln-Stürmer

SID 10.08.2026 • 18:12 Uhr Der junge Stürmer Mansour Ouro-Tagba spielte in der vergangenen Saison für den VfB Stuttgart II. Nun schnappt Bochum zu.

Kurz nach dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga hat der VfL Bochum den jungen Angreifer Mansour Ouro-Tagba verpflichtet. Wie der VfL am Montag mitteilte, unterschrieb der 21-Jährige einen Vertrag bis 2030. Ouro-Tagba kommt vom 1. FC Köln, über die Höhe der Ablösesumme haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

„Mansour ist ein Angreifer, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist. Sei es als wuchtiger Spieler im Zentrum oder mit Tempo über außen. Er hat sich bereits in jungen Jahren im Männerfußball behauptet, nun begleiten wir seine weiteren Entwicklungsschritte“, sagte Simon Zoller, Direktor Lizenzfußball beim VfL.

Bochum hat neuen Stürmer