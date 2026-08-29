Darmstadt holt Ex-HSV-Talent

SID 29.08.2026 • 18:44 Uhr William Mikelbrencis spielte zuvor vier Jahre für den Hamburger SV. Jetzt geht es für ihn in die zweite Liga.

Der zuletzt vertragslose Fußballprofi William Mikelbrencis hat mit Darmstadt 98 einen neuen Verein gefunden. Wie der Zweitligist am Samstag mitteilte, kommt der 22 Jahre alte Außenverteidiger mit sofortiger Wirkung. Der Franzose stand bis zum 30. Juni beim Hamburger SV unter Vertrag, über die Dauer seines neuen Vertrags machten die Lilien keine Angaben.

„Wir haben viele Gespräche mit William geführt und freuen uns, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten. Seine Qualitäten hat er in Hamburg nachgewiesen und im vergangenen Jahr auch in der Bundesliga sehr viel Einsatzzeit bekommen“, sagte Sport-Geschäftsführer Paul Fernie.