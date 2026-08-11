DFB hebt Dynamo-Blocksperre auf

SID 11.08.2026 • 17:50 Uhr Dynamo Dresden kann gegen Darmstadt 98 auf die volle Unterstützung seiner Fans setzen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzt den gegen Zweitligist Dynamo Dresden verhängten Zuschauer-Teilausschluss für das kommende Heimspiel gegen Darmstadt 98 (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky) vorerst aus.

Die ursprünglich angeordnete Schließung der K-Blöcke K1 bis K5 kommt bei dieser Partie somit nicht zur Anwendung. Darauf haben sich der DFB und Dynamo Dresden im Verfahren vor dem Ständigen Schiedsgericht für Vereine und Kapitalgesellschaften der Lizenzligen verständigt.

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Der DFB verzichtet bis zur Entscheidung über die von Dynamo eingereichte Schiedsklage auf die Vollstreckung der Urteile des DFB-Sportgerichts vom 5. Juni und des DFB-Bundesgerichts vom 6. August. Sollte die Schiedsklage vollständig oder teilweise zurückgewiesen werden, erkennt Dynamo Dresden die Vollstreckbarkeit des Urteils des DFB-Sportgerichts vom 5. Juni an. Die Sanktion würde dann im nächsten auf die Verkündung des Schiedsspruchs folgenden Heimspiel greifen – unabhängig davon, ob der Verein weitere Rechtsmittel einlegt.

„Der Gang vor das Ständige Schiedsgericht ist ein legitimer Schritt von Dynamo Dresden“, sagte der DFB-Vizepräsident für Rechtsangelegenheiten, Thomas Bergmann. Mit der getroffenen Vereinbarung hätten beide Parteien eine „sachgerechte Regelung für die Dauer des Schiedsverfahrens“ gefunden. Nun gelte es, die unabhängige Entscheidung des Ständigen Schiedsgerichts abzuwarten.