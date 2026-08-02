"Schwierigste Wochen in meinem Leben": Profi meldet sich nach Hirnblutung

SID 02.08.2026 • 12:52 Uhr Dresdens Innenverteidiger Lars Bünning meldet sich erstmals nach seiner Operation infolge einer Hirnblutung zu Wort.

Dynamo Dresdens Innenverteidiger Lars Bünning hat sich erstmals nach seiner Hirnblutung Anfang Juni zu Wort gemeldet.

„Die letzten Wochen waren die wahrscheinlich schwierigsten Wochen in meinem ganzen Leben“, sagte der 28-Jährige in einer Videobotschaft, die der Zweitligist am Samstag in den sozialen Netzwerken teilte: „Umso schöner war es für meine Familie und mich zu sehen, dass ihr alle diesen Kampf zurück ins Leben mit mir gemeinsam führt.“

Bünning: „Meine Reha läuft sehr gut“

Vor zwei Monaten hatte sich Bünning nach einer spontan und ohne äußere Einwirkungen aufgetretenen Hirnblutung einer lebensnotwendigen Operation unterziehen müssen.

„Meine Reha läuft sehr gut, ich mache jeden Tag Fortschritte und darf bald nach Dresden zurückkehren“, erzählte Bünning weiter: „Ich freue mich unfassbar darauf, euch alle im Stadion zu treffen und gemeinsam Dynamo-Siege mit euch feiern zu können.“