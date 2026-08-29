Dritter Sieg: Nürnberg mit bestem Start seit 1999

SID 29.08.2026 • 22:22 Uhr Neun Punkte nach drei Partien hatte der FCN zuletzt 1999 unter Friedel Rausch auf dem Konto.

Der 1. FC Nürnberg hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga problemlos verteidigt. Das Team von Trainer Miroslav Klose fertigte Arminia Bielefeld nach einer starken Vorstellung mit 4:1 (3:0) ab und startete erstmals seit 27 Jahren mit drei Siegen in eine Saison.

Tore von Mohamed Alì Zoma (11.), Tim Janisch (22.) und Adam Marhiev (38./67.) sorgten für klare Verhältnisse. Neun Punkte nach drei Partien hatte der FCN zuletzt 1999 unter Friedel Rausch auf dem Konto, zum Aufstieg reichte es damals letztlich aber nicht. Für die Arminia traf Marius Wörl (76.) spektakulär per Lupfer aus 40 Metern.

Im Max-Morlock-Stadion saß gleich die erste Großchance: Zoma erzielte nach einer schönen Einzelleistung sein viertes Saisontor. Und es dürften noch weitere folgen: Sportvorstand Joti Chatzialexiou verriet während der Begegnung, dass der umworbene Stürmer beim FCN bleiben wird. „Deadline Day ist für uns heute, was Momo angeht. Wir werden ihn nicht weggeben“, sagte Chatzialexiou bei Sky. Zomas verhaltenen Torjubel wollte der FCN-Funktionär nicht bewerten.