Ein kaum beachtetes Comeback: Nach 1.301 Tagen ist er zurück

Philipp Heinemann 29.08.2026 • 12:50 Uhr Daniel-Kofi Kyereh musste über dreieinhalb Jahre auf sein Comeback als Profifußballer warten. Jetzt ist der einstige Nationalspieler endlich wieder zurück.

Auf diesen Moment hat Daniel-Kofi Kyereh 1.301 Tage gewartet: Beim Auswärtsspiel des VfL Osnabrück gegen den VfL Bochum wurde der 30-Jährige in der Schlussphase eingewechselt und stand damit erstmals seit gut dreieinhalb Jahren wieder bei einem Profispiel auf dem Platz.

Nachdem der leidgeprüfte Mittelfeldspieler aus Ghana die ersten Spiele noch verpasst hatte, durfte er nun für 24 Minuten ran. Was in Fußball-Deutschland kaum Beachtung fand, dürfte für Kyereh ein monumentaler Moment gewesen sein. Denn er hat eine lange Reise hinter sich.

Kyerehs letztes Pflichtspiel als Profi datiert vom 4. Februar 2023. Damals stand er gegen Borussia Dortmund das letzte Mal für seinen damaligen Klub, den SC Freiburg, in der Startelf. Kurz darauf zog er sich im Training einen Kreuzbandriss zu.

Erst das Comeback in der Regionalliga – jetzt als Profi

Was folgte, war eine schier endlose Leidensgeschichte mit immer neuen Rückschlägen: Nach anhaltenden Problemen im verletzten Knie musste sich der Ghanaer im Sommer 2024 einer erneuten Operation unterziehen, ehe eine langwierige Rehabilitationsphase begann.

Erst im April dieses Jahres feierte Kyereh sein erstes Comeback auf dem Platz – allerdings nur für die U23 des SC Freiburg in der Regionalliga Südwest. Nach insgesamt sieben Einsätzen für die Zweitvertretung, ohne dabei jemals über die volle Distanz zu spielen, lief sein Vertrag bei den Breisgauern zum 30. Juni 2026 aus.

Nach seinem ablösefreien Wechsel zum Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück Anfang August, wo er mit Trainer Timo Schultz auf einen alten Weggefährten aus gemeinsamen St.-Pauli-Zeiten traf, musste sich Kyereh zunächst weiter gedulden.

Weder beim Saisonauftakt gegen den 1. FC Heidenheim noch beim Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg stand der Offensivspieler im Kader der Niedersachsen, die beide Partien verloren.

Beim dritten Saisonspiel in Bochum war es dann endlich soweit: Kyereh wurde für die Schlussphase eingewechselt und mischte sich sogleich ins Offensivspiel der Lila-Weißen ein, ehe er nach einem harten Einsteigen eines Bochumer Gegenspielers kurzzeitig am Sprunggelenk behandelt werden musste. Nach seiner Einwechslung sorgte er sofort für Betrieb und durfte den ersten Saisonsieg (1:0) auf dem Platz feiern.