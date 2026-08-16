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2. Bundesliga: Düstere Kohfeldt-Serie hält an

Düstere Kohfeldt-Serie hält an

Dresden setzt sich nach der Nürnberg-Pleite durch und verhindert den Fehlstart. Darmstadt kann in Liga zwei nicht mehr gewinnen.
Florian Kohfeldt wartet mit Darmstadt seit elf Zweitliga-Spielen auf einen Sieg
© IMAGO/Lobeca
SID
Dresden setzt sich nach der Nürnberg-Pleite durch und verhindert den Fehlstart. Darmstadt kann in Liga zwei nicht mehr gewinnen.

Darmstadt 98 kann nicht mehr gewinnen: Die Lilien unterlagen am 2. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga 0:1 (0:1) bei Dynamo Dresden und warten damit saisonübergreifend seit elf Ligaspielen auf einen Sieg. Zu allem Überfluss sah Kai Klefisch die Gelb-Rote Karte (71.). Jonas Sterner (12.) erzielte den entscheidenden Treffer für die Sachsen, die zum Saisonstart deutlich beim 1. FC Nürnberg verloren hatten (0:3).

„Wir wollen versuchen, ein paar defensive Sachen einen Tick besser zu machen, wir wollen einen Tick mutiger sein“, sagte Dresdens Trainer Thomas Stamm mit Blick auf die Lehren aus dem Nürnberg-Spiel kurz vor Anpfiff bei Sky: „Trotzdem müssen wir kühlen Kopf bewahren. Wenn wir unsere Chancenverwertung verbessern, werden wir sicher auch Tore machen.“

Dresden antwortet auf Nürnberg-Pleite

Abgesehen vom schön herausgespielten Treffer von Außenverteidiger Sterner passierte so gut wie nichts in der ersten Hälfte, nach dem Tor tendierte der Unterhaltungswert gegen null.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs erhöhten die Gastgeber die Schlagzahl, der zweite Treffer lag in der Luft. Nach rund einer Stunde wurde Darmstadt stärker, beide Teams verbuchten Möglichkeiten. Der Platzverweis für den bereits wegen Meckerns verwarnten Klefisch nach einem Foul spielte Dresden in die Karten. In der 87. Minute verhinderte Darmstadts Keeper Marcel Schuhen das zweiten Gegentor. Er lenkte den Schuss des eingewechselten Jakob Lemmer an den Pfosten.

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