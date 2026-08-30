In Überzahl: Hannover feiert ersten Saisonsieg

Aufatmen bei Hannover 96 und Trainer Christian Titz: Im dritten Saisonspiel in der 2. Fußball-Bundesliga ist den Niedersachsen am Sonntag der erste Sieg geglückt. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt gewann Hannover beim weiterhin sieglosen SV Darmstadt 98 mit 1:0 (0:0).
Hannover erkämpft sich ersten Sieg
Darmstadt agierte nach der Roten Karte für Aleksandar Vukotic ab der 20. Minute zu zehnt, Hannover nutzte die Überzahl in der zweiten Halbzeit: Lars Gindorf (57.) traf per Handelfmeter und dürfte Trainer Titz so zumindest etwas Ruhe verschaffen. Darmstadt, das nun Tabellenletzter ist, wartet seit saisonübergreifend zwölf Partien in der zweiten Liga auf einen Sieg.
Darmstadts Vutokic fliegt vom Platz
Beide Teams liefen zu Beginn hoch an und provozierten so frühe Ballverluste. In der 20. Minute änderte sich die Spielstatik abrupt, als Darmstadts Innenverteidiger Vukotic als letzter Mann mit der Hand klärte und Schiedsrichter Timo Gerach Rot zückte. Hannover übernahm nun zunächst die Kontrolle, der Führung am nächsten kamen aber die Lilien bei den Chancen durch Noah Weißhaupt (36.) und Patric Pfeiffer (44.).
In der zweiten Halbzeit erhöhte Hannover den Druck deutlich – und profitierte schließlich von dem Handspiel von Lance Duijvestijn, das nach VAR-Prüfung einen Strafstoß nach sich zog. Gindorf verwandelte sicher. Die Gäste hielten nun alle Trümpfe in der Hand und arbeitete am nächsten Treffer, Mustapha Bundu traf nach einer Direktabnahme aber nur die Latte (73.), Benjamin Källman scheiterte aus kurzer Distanz (87.).
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