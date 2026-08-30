In Überzahl: Hannover feiert ersten Saisonsieg

SID 30.08.2026 • 15:23 Uhr Die Niedersachsen hatten in der 2. Liga zum Auftakt zwei Mal verloren, bei den Lilien profitierten sie auch von ihrer Überzahl und einem Elfmeter.

Aufatmen bei Hannover 96 und Trainer Christian Titz: Im dritten Saisonspiel in der 2. Fußball-Bundesliga ist den Niedersachsen am Sonntag der erste Sieg geglückt. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt gewann Hannover beim weiterhin sieglosen SV Darmstadt 98 mit 1:0 (0:0).

Darmstadt agierte nach der Roten Karte für Aleksandar Vukotic ab der 20. Minute zu zehnt, Hannover nutzte die Überzahl in der zweiten Halbzeit: Lars Gindorf (57.) traf per Handelfmeter und dürfte Trainer Titz so zumindest etwas Ruhe verschaffen. Darmstadt, das nun Tabellenletzter ist, wartet seit saisonübergreifend zwölf Partien in der zweiten Liga auf einen Sieg.

Darmstadts Vutokic fliegt vom Platz

Beide Teams liefen zu Beginn hoch an und provozierten so frühe Ballverluste. In der 20. Minute änderte sich die Spielstatik abrupt, als Darmstadts Innenverteidiger Vukotic als letzter Mann mit der Hand klärte und Schiedsrichter Timo Gerach Rot zückte. Hannover übernahm nun zunächst die Kontrolle, der Führung am nächsten kamen aber die Lilien bei den Chancen durch Noah Weißhaupt (36.) und Patric Pfeiffer (44.).