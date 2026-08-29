Ganz später Dreierschlag: Heidenheim liefert Torspektakel

SID 29.08.2026 • 15:11 Uhr In einer wilden zweiten Halbzeit gegen Dynamo Dresaden profitiert der Bundesliga-Absteiger von einem Platzverweis und einem Eigentor.

Die Trendwende ist geschafft, der 1. FC Heidenheim hat seinen freien Fall zunächst gestoppt. Nach der Pokal-Blamage beim Regionalligisten SSV Jeddeloh II gelang dem Bundesliga-Absteiger in Überzahl ein ereignisreiches 5:3 (0:1) gegen Dynamo Dresden.

Nach zweimaligen Rückstand schossen Oualid Mhamdi (87.), Julian Niehues (90.) und Maximilian Breunig (90.+2) die Mannschaft von Frank Schmidt zum zweiten Saisonsieg.

Heidenheim verdankte die Trendwende einer klaren Leistungssteigerung nach der Pause – und nicht zuletzt einem unglücklichen Eigentor von Dresdens Friedrich Müller (77.). Zuvor war Dynamo trotz des Platzverweises für Thomas Keller (69.) sogar das 2:1 durch Robert Wagner gelungen (73.).

Heidenheims Defensive bereitet weiter Sorgen

Die erste Führung der zunächst klar überlegenen Dresdner durch Vincent Vermeij (30.) hatte Jan Schöppner ausgeglichen.

Für Dynamo, das durch Jonas Sterner (90.+7) den Schlusspunkt hinter die wilden zweiten Halbzeit mit sieben Toren setzte, war es die zweite Saisonniederlage nach dem 0:3 zum Zweitliga-Auftakt beim 1. FC Nürnberg.