Hertha mit perfektem Start

SID 15.08.2026 • 14:58 Uhr Die Berliner feiern den zweiten Sieg im zweiten Spiel und lassen Heidenheim keine Chance.

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Hertha BSC hat trotz zahlreicher Abgänge einen perfekten Start in der 2. Bundesliga hingelegt. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl feierte einen 4:1 (3:0)-Erfolg gegen Bundesligaabsteiger 1. FC Heidenheim und wahrte damit die weiße Weste.

Sebastian Grönning (2.), Marten Winkler (26.) und Deyovaisio Zeefuik (35.) sorgten mit ihren Toren schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Für das Team von Trainer Frank Schmidt war es nach dem Auftaktsieg gegen Aufsteiger VfL Osnabrück (4:3) der erste Rückschlag in der neuen Saison. Daran änderte auch der Treffer von Jan Schöppner (49.) nichts. Herthas Torschütze Zeefuik sah nach einer Tätlichkeit die Rote Karte (88.), in Unterzahl erhöhte Oluwaseun Adewumi (90.).

2. Liga: Hertha legt Blitzstart hin

Leitl veränderte sein Team nach dem Sieg beim VfL Bochum (1:0) nicht – und die Gastgeber legten einen Blitzstart hin. Grönning verwertete eine Freistoßflanke von Winkler per Flugkopfball zur Führung. Die Berliner präsentierten sich auch in der Folge spielfreudig, Heidenheim kam kaum hinterher. Winkler erhöhte aus der Distanz, Zeefuik lupfte den Ball freistehend über Torhüter Frank Feller hinweg.