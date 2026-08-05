Millionen-Einnahmen für Zweitligist dank Transfer

SID 05.08.2026 • 11:35 Uhr Hannover 96 hat erst im Juni die Kaufoption für Yokota - und verkauft den 26-Jährigen nun mit ordentlich Gewinn weiter.

Fußball-Zweitligist Hannover 96 lässt den Offensivspieler Daisuke Yokota ziehen. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, wechselt der 26-jährige Japaner zum schottischen Traditionsklub Glasgow Rangers. Laut Bild kassieren die Niedersachsen eine Ablöse von 3,5 Millionen Euro, die sich durch mögliche Bonuszahlungen nochmal erhöhen kann. Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn geht damit leer aus.

Yokota war im Sommer 2025 per Leihe aus Belgien von KAA Gent gekommen, im Juni zog Hannover die Kaufoption, der Flügelspieler unterschrieb bis 2029. „Uns war aber auch bewusst, dass er einen Markt hat und selbst das Ziel verfolgt, möglichst bei einem Erstligisten zu spielen“, sagte Geschäftsführer Jonas Boldt. „Diesen Wunsch haben wir ernst genommen. Gleichzeitig war aber klar, dass wir Daisuke nicht um jeden Preis abgeben würden, sondern nur zu Bedingungen, die mit unseren Vorstellungen zusammenpassen. Das haben wir nun erreicht.“

Hannover verkauft Yokota schon wieder