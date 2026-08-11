Kaiserslautern holt Premier-League-Verteidiger

SID 11.08.2026 • 12:15 Uhr Der 1. FC Kaiserslautern verstärkt sich in der Defensive mit einem Premier-League-Spieler. Dieser kam schon in der Champions League zum Einsatz.

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat seine Defensive mit einem Profi aus der Premier League verstärkt. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wechselt Alex Murphy von Newcastle United in die Pfalz. Der 22-jährige Ire kommt auf Leihbasis nach Kaiserslautern.

„Alex hat bei seinen bisherigen Stationen bereits unter Beweis gestellt, dass er trotz seines jungen Alters über eine hohe Qualität verfügt und dadurch auch Verantwortung auf dem Platz übernehmen kann. Zu seinen Stärken zählen seine Positionsflexibilität sowie seine Spielkontrolle“, sagte FCK-Sportdirektor Marcel Klos. Murphy kann als linker Außenverteidiger und in der Innenverteidigung eingesetzt werden.