St. Pauli in der Krise - Kaiserslautern schafft Befreiungsschlag

SPORT1 30.08.2026 • 15:22 Uhr Im Traditionsduell der 2. Liga verliert St. Pauli gegen Kaiserslautern und stürzt weiter in die Krise. Die Roten Teufel holen ihren ersten Saisonsieg.

Es will weiterhin einfach nicht laufen für den FC St. Pauli in der 2. Liga. Die Kiezkicker verloren das Traditionsduell gegen den 1. FC Kaiserslautern knapp mit 1:2 (0:1) und stürzten weiter in die Krise. Seit fast sechs Monaten und wettbewerbsübergreifend 14 Spielen hat St. Pauli kein Spiel mehr gewonnen. Der letzte Sieg stammt vom 28. Februar (1:0 gegen Hoffenheim), also noch aus der Bundesligazeit.

Kaiserslautern dagegen hat einen wichtigen Befreiungsschlag gelandet. Für die Roten Teufel trafen Erencan Yardimci (29.) und unmittelbar nach der Pause Thierry Tazemeta (46.). Für die Hausherren war Abdoulie Ceesay 79 Sekunden nach seiner Einwechslung erfolgreich (56.).

St. Pauli erwischt einen Fehlstart

Nach zuvor zwei Unentschieden holte Kaiserslautern den ersten Dreier der Saison, die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht liegt in der Tabelle damit auf Rang sechs. Für St. Pauli ging der Saisonstart hingegen völlig schief, das Team vom neuen Trainer Marcel Rapp ist in der Liga weiter ohne Sieg und war zudem in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Rot-Weiss Essen ausgeschieden.

Die Partie begann zunächst schleppend, doch mit der Zeit nahm vor allem Kaiserslautern Fahrt auf. Die Pfälzer gingen auch verdient in Führung, ehe St. Pauli plötzlich aufwachte. In der Schlussphase drängten die Hamburger noch einmal auf den Ausgleich, doch die Gäste verteidigten leidenschaftlich und brachten ihren Vorsprung am Ende über die Zeit.

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