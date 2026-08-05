Ein Jahr nach Wechsel: Lautern-Profi auf einmal gesperrt

SID 05.08.2026 • 12:06 Uhr Die Pfälzer müssen kurzfristig aus eine Stammkraft verzichten. Eine nachträgliche Sperre greift.

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern muss zum Saisonauftakt wegen einer kuriosen Sperre auf Paul Joly verzichten. Der Grund für das Fehlen des Außenverteidigers am Samstag (20.30 Uhr/Sky und RTL) beim Gastspiel in Wolfsburg ist eine Strafe aus der Saison 2024/25, die der französische Verband zu seiner Zeit bei AJ Auxerre ausgesprochen hatte. Da die Information über die Sperre von einem Spiel erst jetzt an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) übermittelt wurde, könne diese erst jetzt angewendet werden, teilten die Pfälzer mit.

Wie der kicker berichtet, könnte die Strafe im Zusammenhang mit einem Verstoß gegen Richtlinien im Umgang mit Sportwetten stehen. Das Blatt zitiert aus einer Mitteilung des französischen Ligaverbands (LFP) vom 15. Januar 2026. Darin hatte die LFP verkündet, „Spieler und Trainer von Profivereinen zu sanktionieren, die das im Sportkodex und den Bestimmungen des FFF und der LFP festgelegte Verbot von Sportwetten für die Saison 2024/2025 nicht beachtet hatten“.

Joly verpasst Saisonstart