Holstein Kiel verspielt gegen Darmstadt Führung zum Auftakt

SID 08.08.2026 • 14:58 Uhr Der SV Darmstadt 98 kommt nach einem 0:2-Rückstand gegen Holstein Kiel noch einmal zurück und sichert sich ein Unentschieden. Mann des Nachmittags war in jeder Hinsicht Aleksandar Vukotić.

Holstein Kiel hat einen möglichen Traumstart in die neue Zweitliga-Saison verspielt. Der argentinische Zugang Guillermo Balzi (9.) und Phil Harres (42.) bescherten Holstein-Trainer Tim Walter und seiner Mannschaft am Samstag eine 2:0-Halbzeitführung bei Darmstadt 98 – doch die Gastgeber erkämpften sich noch ein 2:2.

Balzi, ausgebildet beim einstigen Messi-Klub Newell’s Old Boys, vollendete einen Konter nach einem schlimmen Fehlpass von Darmstadts Innenverteidiger Aleksandar Vukotic. Danach bemühten sich die zunächst noch gleichwertigen Gastgeber um einen schnellen Ausgleich, aber Lance Duijvestijn (22.) traf aus Abseitsposition.

Holstein Kiel verspielt Zwei-Tore-Führung gegen darmstadt

Kiel hatte das Spiel anschließend recht souverän im Griff. Noch vor der Pause erzielte Harres das 2:0 (42.), abermals nach einer Unaufmerksamkeit des Darmstädters Vukotić. Der Torschütze feierte seinen Treffer stilecht mit einem Rückwärtssalto. Auch in der zweiten Halbzeit waren die Gäste lange spielbestimmend.