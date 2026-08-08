Holstein Kiel verspielt gegen Darmstadt Führung zum Auftakt

Holstein Kiel hat einen möglichen Traumstart in die neue Zweitliga-Saison verspielt. Der argentinische Zugang Guillermo Balzi (9.) und Phil Harres (42.) bescherten Holstein-Trainer Tim Walter und seiner Mannschaft am Samstag eine 2:0-Halbzeitführung bei Darmstadt 98 – doch die Gastgeber erkämpften sich noch ein 2:2.
Vukotić krönt Darmstädter Aufholjagd
Balzi, ausgebildet beim einstigen Messi-Klub Newell’s Old Boys, vollendete einen Konter nach einem schlimmen Fehlpass von Darmstadts Innenverteidiger Aleksandar Vukotic. Danach bemühten sich die zunächst noch gleichwertigen Gastgeber um einen schnellen Ausgleich, aber Lance Duijvestijn (22.) traf aus Abseitsposition.
Holstein Kiel verspielt Zwei-Tore-Führung gegen darmstadt
Kiel hatte das Spiel anschließend recht souverän im Griff. Noch vor der Pause erzielte Harres das 2:0 (42.), abermals nach einer Unaufmerksamkeit des Darmstädters Vukotić. Der Torschütze feierte seinen Treffer stilecht mit einem Rückwärtssalto. Auch in der zweiten Halbzeit waren die Gäste lange spielbestimmend.
Darmstadt hatte nach den Abgängen von Fraser Hornby (zum VfL Wolfsburg) und Isac Lidberg (zu Borussia Mönchengladbach) hingegen lange große Probleme, sich Torchancen zu erspielen: Erst Lee Ho-jae (76.) traf mit einem Schuss von der Strafraumgrenze. Zudem patzte die Abwehr mehrfach, aber ausgerechnet Vukotic, der das 0:1 verschuldet hatte, erzielte den Ausgleich (86.).