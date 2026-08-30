Kurioser Platzverweis in Darmstadt - Kohfeldt außer sich

Moritz Pleßmann 30.08.2026 • 15:29 Uhr Aleksandar Vukotic kassiert gegen Hannover 96 einen kuriosen Platzverweis. Darmstadt-Trainer Florian Kohfeldt kann die Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehen.

Kuriose Szenen am Böllenfalltor in Darmstadt! Bei der 0:1-Niederlage im Zweitliga-Duell mit Hannover 96 musste Lilien-Innenverteidiger Aleksandar Vukotic nach 20 Minuten mit glatt Rot vom Platz – das Vergehen sah dabei durchaus ungewöhnlich aus.

Vukotic versuchte auf der halbrechten Seite einen Pass in die Tiefe der Hannoveraner auf Stürmer Benedikt Pichler mit dem Kopf zu verhindern. Weil er sich aber vollkommen verschätzte, wusste er sich nicht mehr anders zu helfen, als den Ball mit der linken Hand wegzuschlagen. Schiedsrichter Timo Gerach zückte sofort die Rote Karte – wohl auch, weil Vukotic letzter Mann war und Pichler frei durch gewesen wäre.

Die Entscheidung sorgte bei den Darmstädtern für großes Entsetzen. Vukotic wirkte vollkommen verdutzt, an der Seitenlinie beschwerte sich sein Trainer Florian Kohfeldt lautstark beim Vierten Offiziellen. Doch all das half nicht, die Rote Karte blieb bestehen und der Innenverteidiger musste vorzeitig zum Duschen.

Sky-Experte Torsten Mattuschka ordnete die Situation in der Halbzeit ein und fand deutliche Worte: „Das ist mir viel zu hart, viel zu hart. Gib Gelb und dann wird sich auch der VAR nicht einschalten. Rot ist für mich brutal für Vukotic und Darmstadt.“

Weil die Situation so weit vor dem Tor stattgefunden hat, konnte Mattuschka die Entscheidung umso mehr nicht nachvollziehen. „Alles weiter vor, alles cool, aber ich kann nicht irgendwas mutmaßen. Kein Mensch weiß, ob es eine Torchance gibt oder ob Pfeiffer (Patric, Innenverteidiger der Darmstädter, d. Red.) noch kommt“, stellte er klar.

Darmstadt plötzlich in doppelter Unterzahl

Kohfeldt reagierte prompt auf die Unterzahl und brachte Innenverteidiger Yannik Lührs für Rechtsaußen Yosuke Furukawa. Weil dieser jedoch nicht schnell genug und innerhalb der neu vorgeschriebenen zehn Sekunden vom Platz ging, ließ Gerach den Wechsel nicht durchführen.

Darmstadt musste deshalb die nächsten Minuten gar in doppelter Unterzahl agieren, was Kohfeldt erneut fuchsteufelswild werden ließ.