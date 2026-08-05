Leitl startet mit einem "sehr guten" Gefühl in die Saison

SID 05.08.2026 • 14:36 Uhr Hertha BSC steht ein großer Umbruch bevor. Trainer Stefan Leitl blickt trotzdem positiv auf die neue Saison.

Vor dem Eröffnungsspiel der 2. Fußball-Bundesliga blickt Trainer Stefan Leitl von Hertha BSC trotz einer Flut von Abgängen positiv auf die Saison. „Die Freude auf das Spiel ist groß“, sagte der 48-Jährige vor der Partie am Freitag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) beim VfL Bochum.

Er habe ein „sehr, sehr gutes“ Gefühl. „Wir hatten außer Gustav (Christensen, d. Red.) keinen einzigen Spieler, der über die Vorbereitung ausgefallen ist. Die Mannschaft wirkt sehr homogen.“

Für die Hertha wird es eine Saison des Umbruchs. 13 Spieler verließen den Verein im Sommer, bis jetzt kam nur einer auf Leihbasis dazu. Das soll sich laut Leitl jedoch noch ändern: „Wir haben die sportlichen Rahmenbedingungen geschaffen und jetzt liegt es an den Verantwortlichen, Spieler zu verpflichten.“

Neuzugang Oluwaseun Adewumi sei ein „toller, junger Spieler“. Man sei dabei „ihn zu integrieren. Er ist für uns eine Option von der Bank. Und dann schauen wir wie lange es dauert, bis er sein ganzes Potenzial abrufen kann.“

2. Bundesliga: Brekalo neuer Hertha-Kapitän

Auch die Kapitänsrolle musste nach dem Abgang von Fabian Reese (VfL Wolfsburg) neu besetzt werden. Leitl gab am Mittwoch bekannt, dass Josip Brekalo der neue Kapitän werde und Linus Gechter und Paul Seguin seine Stellvertreter. Brekalo habe die „meiste Erfahrung und für ihn persönlich ist es der nächste Schritt. Wir haben mit ihm die perfekte Wahl getroffen. Er ist super glücklich dieses Amt ausführen zu dürfen.“