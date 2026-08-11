Mission Bundesliga: Hannover holt Aufstiegsexperte Hartel

SID 11.08.2026 • 21:44 Uhr Der 30-jährige Marcel Hartel kommt aus den USA - mit Hannover könnte er zum vierten Mal in die Bundesliga aufsteigen.

Für die Mission Rückkehr in die Fußball-Bundesliga hat sich Zweitligist Hannover 96 mit einem echten Aufstiegsexperten verstärkt. Wie der Klub am Dienstagabend verkündete, wechselt Marcel Hartel zu den Niedersachsen. Der Mittelfeldspieler kommt vom St. Louis City SC aus der US-amerikanischen Major League Soccer (MLS) und unterschrieb einen Vertrag bis 2029.

„Wir hatten uns intern klar darauf verständigt, dass wir unsere Mannschaft noch weiter verstärken wollen – das ist uns mit Marcel Hartel gelungen“, sagte 96-Geschäftsführer Jonas Boldt. Hartel freut sich auf „eine extrem fußballbegeisterte Stadt“ und hofft auf „viele erfolgreiche Spiele“.

Hannover verlor Auftakt in Cottbus

Das ist ihm während seiner Karriere im Unterhaus immer wieder glänzend gelungen. Insgesamt dreimal stieg der gebürtige Kölner aus der 2. Liga in die Bundesliga auf: 2019 mit Union Berlin, 2020 mit Arminia Bielefeld und 2024 mit dem FC St. Pauli. Bei den Kiezkickern glänzte er mit 30 Torbeteiligungen in 33 Spielen.