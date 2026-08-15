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Nach Auftaktdebakel: Magdeburg betreibt Wiedergutmachung

Magdeburg antwortet auf Debakel

Der FCM lässt beim Gastspiel in Osnabrück nichts anbrennen. Mann des Tages ist Alexander Nollenberger.
Magdeburgs Cheftrainer Petrik Sander geht nach der überraschenden 1:6-Klatsche zum Zweitligaauftakt gegen Eintracht Braunschweig mit seiner Mannschaft hart ins Gericht.
SID
Der FCM lässt beim Gastspiel in Osnabrück nichts anbrennen. Mann des Tages ist Alexander Nollenberger.

Der 1. FC Magdeburg hat sich von seinem Albtraumstart in der 2. Fußball-Bundesliga erholt und den ersten Saisonsieg gefeiert. Eine Woche nach dem 1:6-Debakel gegen Braunschweig gewann das Team von Trainer Petrik Sander verdient mit 3:0 (2:0) beim Aufsteiger VfL Osnabrück und sorgte damit für Wiedergutmachung.

An der Bremer Brücke trafen Alexander Nollenberg (24./35.) und Emmanuel Iyoha (69.) für den FCM, der die Partie über weite Strecken kontrollierte. Osnabrück wartet nach der Rückkehr in die 2. Liga auf die ersten Punkte, zum Auftakt hatte der VfL in Heidenheim verloren (3:4).

2. Bundesliga: Magdeburg betreibt Wiedergutmachung

Nach dem völlig verpatzten Start wollte Magdeburg die Saison in Osnabrück neu eröffnen. Das gelang dem FCM, der von Beginn an das deutlich aktivere und bessere Team war. Nollenberger belohnte die Gäste, bei der Führung sah VfL-Torhüter Jonas Krumrey nicht gut aus. Der Torschütze legte mit einer anspruchsvollen Direktabnahme nach.

Die Angriffswelle der Osnabrücker nach der Pause hielt nicht lange an. Das vermeintliche 3:0 durch Mateusz Zukowski zählte aufgrund einer Abseitsposition nicht, der FCM übernahm aber wieder die Kontrolle – und entschied die Partie durch Iyoha.

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